Сборная Украины стала первой командой, которая забила России более одного гола на Евро-2022

В финал украинцы пробиться не смогли

Фото: УАФ

Сборная Украины уступила России (2:3) в полуфинале Евро-2022.

«Сине-желтым» удалось забить два мяча россиянам. При этом за прошедшие матчи Россия не пропускала более одного гола в свои ворота. Также Украина не реализовала пенальти в конце встречи.

По одному мячу России забили Польша, Грузия и Словакия.

Украина сыграет в матче за третье место против проигравшего во втором полуфинале Португалия – Испания.

Игра за третье место состоится 6 февраля.