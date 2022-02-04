Сборная Украины стала первой командой, которая забила России более одного гола на Евро-2022

Хоккейная Суперлига. «Альтаир» — «Донбасс». Видео трансляция
15:00
Сборная Украины уступила России (2:3) в полуфинале Евро-2022.
«Сине-желтым» удалось забить два мяча россиянам. При этом за прошедшие матчи Россия не пропускала более одного гола в свои ворота. Также Украина не реализовала пенальти в конце встречи.
По одному мячу России забили Польша, Грузия и Словакия.
Украина сыграет в матче за третье место против проигравшего во втором полуфинале Португалия – Испания.
Игра за третье место состоится 6 февраля.
Комментарии 0