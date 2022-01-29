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Сборная Украины может сыграть с Россией, если пройдет Казахстан

Известна сетка плей-офф Евро-2022
Футзал
12:17
Сборная Украины может сыграть с Россией, если пройдет Казахстан
Фото - УАФ

В четвертьфинале Евро-2022 сборная Украины сыграет против Казахстана. Известна дальнейшая сетка «сине-желтых».

Примечательно, что в случае победы подопечные Александра Косенко могут встретиться с командой России. Та, в свою очередь в 1/4 финала сыграет против второй команды группы D.

На данный момент это Испания, набравшая четыре очка. Лидером квартета является Грузия с шестью пунктами за тур до финиша.

Отметим, что при жеребьевке группового этапа сборные Украины и России попали в одну группу. UEFA переместил вторых в другой квартет. На стадии же плей-офф организатор не разводит команды.

Напомним, «сине-желтые» уступили Португалии в решающем матче группы (0:1), но прошли дальше по дополнительным показателям.

Сергей Стаднюк
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Теги

Евро-2022 (футзал) сборная Украины (футзал)

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