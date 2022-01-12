Сборная Украины начала финальную часть подготовки к Евро-2022

Найдена команда для контрольного матча, которая заменит Казахстан

Фото - УАФ

Сборная Украины начала заключительный этап подготовки к Евро-2022. Об этом сообщает пресс-служба УАФ.

По результатам сбора главный тренер Александр Косенко определит окончательную заявку из 14 игроков на турнир. 15 января будет сыгран контрольным матч против представителя Первой лиги «Скай Ап».

Отметим, что в данный день, а также 13 числа, были запланированы спарринги с Казахстаном. Однако команда не смогла прибыть в Бучу из-за сложной ситуации в стране

Первенство стартует 19 января в Нидерландах. В первый игровой день «сине-желтые» сыграют против хозяйки Евро-2022.