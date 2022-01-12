Сборная Украины начала финальную часть подготовки к Евро-2022

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Xsport
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 18
Сейчас 1
Сегодня 16
Завтра 16
Развернуть Свернуть
Хоккей (11 событий из 16) показать все
Лига чемпионов 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:00 Таппара - Ред Булл Мюнхен -:- Перенесен
20:00 Фрелунда - Регле 1:3 Окончен
Хоккейная Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:00 Альтаир - Белый Барс 1:5 Окончен
18:30 Донбасс - СК Сокол 4:2 Окончен
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Монреаль Канадиенс - Коламбус Блу Джекетс -:- Перенесен
02:00 Нью-Джерси Дэвилз - Тампа-Бэй Лайтнинг -:- Перенесен
02:00 Вашингтон Кэпиталз - Бостон Брюинс 3:7 Окончен
03:00 Виннипег Джетс - Миннесота Уайлд -:- Перенесен
04:00 Колорадо Эвеланш - Сиэтл Кракен 4:3 Окончен
05:00 Эдмонтон Ойлерс - Оттава Сенаторс -:- Перенесен
05:30 Лос-Анджелес Кингс - Нью-Йорк Рейнджерс 3:1 Окончен
Баскетбол (7 событий из 7) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Шарлотт Хорнетс - Милуоки Бакс 103:99 Окончен
02:00 Детройт Пистонс - Юта Джаз 126:116 Окончен
02:30 Бостон Селтикс - Индиана Пэйсерс 101:98 Окончен
02:30 Нью-Йорк Никс - Сан-Антонио Сперс 111:96 Окончен
03:00 Хьюстон Рокетс - Филадельфия Севенти Сиксерс 91:111 Окончен
05:00 Портленд Трэйл Блэйзерс - Бруклин Нетс 114:108 Окончен
05:00 Сакраменто Кингз - Кливленд Кавальерс 108:109 Окончен
Футбол (1 событие из 1) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
21:45 Вест Хэм - Норвич 1:0 2-й тайм
Футбол (1 событие из 1) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
21:45 Вест Хэм - Норвич 1:0 2-й тайм
Хоккей (9 событий из 13) показать все
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Баффало Сэйбрс - Тампа-Бэй Лайтнинг 1:6 Окончен
02:00 Филадельфия Флайерс - Каролина Харрикейнс -:- Перенесен
02:00 Коламбус Блу Джекетс - Чикаго Блэкхокс 2:4 Окончен
02:00 Флорида Пантерс - Ванкувер Кэнакс 5:2 Окончен
03:00 Нэшвилл Предаторс - Колорадо Эвеланш 5:4 Окончен
04:00 Калгари Флэймс - Нью-Йорк Айлендерс -:- Перенесен
05:00 Анахайм Дакс - Питтсбург Пингвинс 1:4 Окончен
05:00 Вегас Голден Найтс - Торонто Мейпл Лифс 3:4 Окончен
05:30 Сан-Хосе Шаркс - Детройт Ред Уингс 3:2 Окончен
Баскетбол (6 событий из 6) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Вашингтон Уизардз - Оклахома-Сити Тандер 122:118 Окончен
02:30 Торонто Рэпторс - Финикс Санс 95:99 Окончен
03:00 Чикаго Буллз - Детройт Пистонс 133:87 Окончен
03:00 Нью-Орлеан Пеликанс - Миннесота Тимбервулвс 128:125 Окончен
03:00 Мемфис Гриззлис - Голден Стэйт Уорриорз 116:108 Окончен
05:30 Лос-Анджелес Клипперс - Денвер Наггетс 87:85 Окончен
Хоккей (6 событий из 13) показать все
Хоккейная Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
18:30 Альтаир - Мариуполь -:- Запланирован
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Монреаль Канадиенс - Бостон Брюинс -:- Перенесен
02:00 Бостон Брюинс - Монреаль Канадиенс -:- Запланирован
03:30 Даллас Старз - Сиэтл Кракен -:- Запланирован
04:30 Эдмонтон Ойлерс - Миннесота Уайлд -:- Перенесен
05:00 Аризона Койотис - Торонто Мейпл Лифс -:- Запланирован
Баскетбол (10 событий из 10) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Индиана Пэйсерс - Бостон Селтикс -:- Запланирован
02:00 Филадельфия Севенти Сиксерс - Шарлотт Хорнетс -:- Запланирован
02:00 Вашингтон Уизардз - Орландо Мэджик -:- Запланирован
02:30 Атланта Хоукс - Майами Хит -:- Запланирован
02:30 Нью-Йорк Никс - Даллас Маверикс -:- Запланирован
03:30 Сан-Антонио Сперс - Хьюстон Рокетс -:- Запланирован
04:00 Юта Джаз - Кливленд Кавальерс -:- Запланирован
05:00 Чикаго Буллз - Бруклин Нетс -:- Запланирован
05:00 Сакраменто Кингз - Лос-Анджелес Лейкерс -:- Запланирован
Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:00 БК Тернополь - Химик -:- Запланирован

Сборная Украины начала финальную часть подготовки к Евро-2022

Найдена команда для контрольного матча, которая заменит Казахстан
Футзал
16:10
Сборная Украины начала финальную часть подготовки к Евро-2022
Фото - УАФ

Сборная Украины начала заключительный этап подготовки к Евро-2022. Об этом сообщает пресс-служба УАФ.

По результатам сбора главный тренер Александр Косенко определит окончательную заявку из 14 игроков на турнир. 15 января будет сыгран контрольным матч против представителя Первой лиги «Скай Ап».

Отметим, что в данный день, а также 13 числа, были запланированы спарринги с Казахстаном. Однако команда не смогла прибыть в Бучу из-за сложной ситуации в стране.

Первенство стартует 19 января в Нидерландах. В первый игровой день «сине-желтые» сыграют против хозяйки Евро-2022.

Сергей Стаднюк
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Евро-2022 (футзал) сборная Украины (футзал)

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Тренер сборной Украины: «Еще есть время, чтобы определить игроков, которые поедут на Евро»
Тренер сборной Украины: «Еще есть время, чтобы определить игроков, которые поедут на Евро»
Футзал
16:56
Казахстан отменил два матча со сборной Украины
Казахстан отменил два матча со сборной Украины
Футзал
10 января 15:50
Украина второй раз кряду обыграла Азербайджан накануне Евро-2022
Украина второй раз кряду обыграла Азербайджан накануне Евро-2022
Футзал
19 декабря 2021г. 17:59
Сборная Украины обыграла Азербайджан в первом матче
Сборная Украины обыграла Азербайджан в первом матче
Футзал
18 декабря 2021г. 17:58
Косенко: «Нас ждут напряженные матчи против Азербайджана перед Евро-2022»
Косенко: «Нас ждут напряженные матчи против Азербайджана перед Евро-2022»
Футзал
17 декабря 2021г. 18:50

Новости: Футзал

Тренер сборной Украины: «Еще есть время, чтобы определить игроков, которые поедут на Евро»
Тренер сборной Украины: «Еще есть время, чтобы определить игроков, которые поедут на Евро»
16:56
Сборная Украины начала финальную часть подготовки к Евро-2022
Сборная Украины начала финальную часть подготовки к Евро-2022
16:10
Казахстан отменил два матча со сборной Украины
Казахстан отменил два матча со сборной Украины
10 января 15:50
Экстра-лига. «Продэксим» – «Монолит/Viva-Cup». Видео трансляция
Экстра-лига. «Продэксим» – «Монолит/Viva-Cup». Видео трансляция
08 января 13:09
Товарищеский матч. Азербайджан – Украина. Видео трансляция
Товарищеский матч. Азербайджан – Украина. Видео трансляция
07 января 14:58
Удивительный сэйв вратаря в футзальном матче. Видео
Удивительный сэйв вратаря в футзальном матче. Видео
07 января 12:32
Украина второй раз кряду обыграла Азербайджан накануне Евро-2022
Украина второй раз кряду обыграла Азербайджан накануне Евро-2022
19 декабря 2021г. 17:59
Сборная Украины обыграла Азербайджан в первом матче
Сборная Украины обыграла Азербайджан в первом матче
18 декабря 2021г. 17:58
Косенко: «Нас ждут напряженные матчи против Азербайджана перед Евро-2022»
Косенко: «Нас ждут напряженные матчи против Азербайджана перед Евро-2022»
17 декабря 2021г. 18:50
Все новости

Популярные новости

Украинский супертяж: «Я думаю, что у Виталия Кличко проблемы с алкоголем, может быть, даже с наркотиками»
Украинский супертяж: «Я думаю, что у Виталия Кличко проблемы с алкоголем, может быть, даже с наркотиками»
Бокс Профессиональный бокс
11 января 10:00
32
Это был шанс всей жизни. Как украинского супертяжеловеса нокаутировали в США
Это был шанс всей жизни. Как украинского супертяжеловеса нокаутировали в США
Бокс Профессиональный бокс
07 января 22:45
9
Тренер Комми – о поведении Ломаченко после нокдауна: «Он не хотел, чтобы Ричард попал по нему еще раз»
Тренер Комми – о поведении Ломаченко после нокдауна: «Он не хотел, чтобы Ричард попал по нему еще раз»
Бокс Профессиональный бокс
05 января 11:30
7
Легенда бокса: «Не стал бы обращать особого внимания на достижения Усика»
Легенда бокса: «Не стал бы обращать особого внимания на достижения Усика»
Бокс Профессиональный бокс
07 января 20:07
9
Девушка игрока «Динамо» вновь оголилась в Instagram
Девушка игрока «Динамо» вновь оголилась в Instagram
Футбол В Украине
05 января 11:06
6
Самый сильный человек в мире благодаря боксу похудел с 200 до 145 кг
Самый сильный человек в мире благодаря боксу похудел с 200 до 145 кг
Другие
10 января 15:57
8
Все новости