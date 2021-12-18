Сборная Украины обыграла Азербайджан в первом матче
Сборная Украины в первом контрольном матче в рамках подготовки к Евро-2022 обыграла команду Азербайджана.
Подопечные Александра Косенко уверенно провели первый тайм, забивши два мяча. Большую часть второго тайма «сине-желтые» отбивались, однако Азербайджан не смог даже сократить отставание.
Украина воспользовалась дырами в защите соперника и забила еще дважды, доведя матч до уверенной победы.
Контрольный матч:
Азербайджан – Украина 0:4
Голы: Шатурма, 5, Зварич 12, Араухо, 25 (АГ) Белоцерковец, 39
Азербайджан: Ровшан Гусейнли, Ризван Фарзалиев, Рамиз Човдаров, Иса Атаев, Хатаи Багиров – Эмин Кюрдов, Джавад Мамедов, Тьяго Болинья, Финео де Араужо, Рафаэл Вилела, Гало, Амир Шожаи, Нурлан Мехтизаде, Тофик Микаилов, Хазар Агализаде.
Украина: Кирилл Цыпун, Игорь Корсун, Петр Шотурма, Николай Белоцерковец, Михаил Зварыч – Юрий Савенко, Александр Сухов, Сергей Малышко, Владимир Разуванов, Александр Педяш, Ярослав Лебедь, Евгений Серый, Даниил Абакшин, Артем Фаренюк, Виталий Радевич.
Вторая игра между командами пройдет 19 декабря.