Сборная Украины по футзалу набрала первые очки на Евро-2022, уничтожив Сербию

Уже в первом тайме «сине-желтые» вколотили четыре мяча

фото - UEFA

В матче 2-го тура группового этапа чемпионата Европы по футзалу 2022 сборная Украины встречалась с Сербией.

Уже в первом тайме на табло красовался разгромный счет в пользу «сине-желтых». Отличились Зварыч, Абакшин, и Чернявский, а также игрок сербов Васич забил автогол.

Во второй половине встречи Зварыч оформил дубль, забив пятый мяч в ворота сербов. Корсун забил шестой, отличившись ударом через все поле, когда Сербия уже играла с пятью полевыми.

За минуту до конца основного времени Томич забил для сербов гол престижа.

Украинцы набрали свои первые очки на турнире. В первом туре они уступили Нидерландам (2:3).

Подопечные Косенко имеют равенство очков с португальцами и голландцами, которые сыграют между собой сегодня, 23-го января в 18:30.

Следующий матч ждет сборную Украины уже в пятницу, 28-го января в 20:30.

Чемпионат Европы-2022. Групповой этап. Группа A. 2-й тур.

Сербия – Украина - 1:6

Голы: Томич – Зварыч, 2, Васич, 6 (авт.), 34 Абакшин, 15, Чернявский, 20, Корсун, 38

Сербия: Момчилович – Васич, Рамич, Томич, Петров – Вулич, Алексич, Коцич, Пршич, Ракич, Милосавлевич, Стойчевски.

Украина: Ципун – Фаренюк, Корсун, Шотурма, Зварич – Савенко, Лебедь, Серый, Чернявский, Абакшин

Предупреждения: Томич, 7