Сборная Украины по футзалу набрала первые очки на Евро-2022, уничтожив Сербию
В матче 2-го тура группового этапа чемпионата Европы по футзалу 2022 сборная Украины встречалась с Сербией.
Уже в первом тайме на табло красовался разгромный счет в пользу «сине-желтых». Отличились Зварыч, Абакшин, и Чернявский, а также игрок сербов Васич забил автогол.
Во второй половине встречи Зварыч оформил дубль, забив пятый мяч в ворота сербов. Корсун забил шестой, отличившись ударом через все поле, когда Сербия уже играла с пятью полевыми.
За минуту до конца основного времени Томич забил для сербов гол престижа.
Украинцы набрали свои первые очки на турнире. В первом туре они уступили Нидерландам (2:3).
Подопечные Косенко имеют равенство очков с португальцами и голландцами, которые сыграют между собой сегодня, 23-го января в 18:30.
Следующий матч ждет сборную Украины уже в пятницу, 28-го января в 20:30.
Чемпионат Европы-2022. Групповой этап. Группа A. 2-й тур.
Сербия – Украина - 1:6
Голы: Томич – Зварыч, 2, Васич, 6 (авт.), 34 Абакшин, 15, Чернявский, 20, Корсун, 38
Сербия: Момчилович – Васич, Рамич, Томич, Петров – Вулич, Алексич, Коцич, Пршич, Ракич, Милосавлевич, Стойчевски.
Украина: Ципун – Фаренюк, Корсун, Шотурма, Зварич – Савенко, Лебедь, Серый, Чернявский, Абакшин
Предупреждения: Томич, 7
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