Сборная Украины сыграет с Испанией в матче за третье место Евро-2022
Сборная Португалии стала вторым финалистом Евро-2022, обыграв Испанию.
Испанцы забили два мяча в первом тайме и спокойно вели матч к завершению. Впрочем, португальцы сумели собраться и за 10 минут перевернули игру, забив сопернику трижды.
Таким образом, Португалия вышла в финал и сыграет с Россией. Испания в матче за третье место будет играть с Украиной.
Евро-2022. Полуфинал:
Португалия – Испания 3:2
Голы: Коэлью, 29 (пен.), Зики, 32, 39
Отметим, что Португалия была в одной группе с Украиной.
УАФ разрешила «Александрии» заявить Калитвинцева
Полузащитник пока принадлежит «Десне»
Комитет УАФ по вопросам статуса и трансферов футболистов разрешил «Александрии» заявить на сезон Владислава Калитвинцева.
Полузащитник разорвал контракт с «Десной» в одностороннем порядке и перешел в «Александрию. Черниговский клуб заявил, что Калитвинцев все еще принадлежит им, так как клуб не сообщал, что разорвал контракт с игроком.
Комитет УАФ вынес решение, что «Александрия» может заявить на сезон игрока.
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Отметим, что Владислав проигнорировал тренировки «Десны» в этом году.