Сборная Украины сыграет с Испанией в матче за третье место Евро-2022

Португалия одержала волевую победу

Фото: UEFA

Сборная Португалии стала вторым финалистом Евро-2022, обыграв Испанию.

Испанцы забили два мяча в первом тайме и спокойно вели матч к завершению. Впрочем, португальцы сумели собраться и за 10 минут перевернули игру, забив сопернику трижды.

Таким образом, Португалия вышла в финал и сыграет с Россией. Испания в матче за третье место будет играть с Украиной.

Евро-2022. Полуфинал:

Португалия – Испания 3:2

Голы: Коэлью, 29 (пен.), Зики, 32, 39

Отметим, что Португалия была в одной группе с Украиной.

УАФ разрешила «Александрии» заявить Калитвинцева

Полузащитник пока принадлежит «Десне»

Комитет УАФ по вопросам статуса и трансферов футболистов разрешил «Александрии» заявить на сезон Владислава Калитвинцева.

Полузащитник разорвал контракт с «Десной» в одностороннем порядке и перешел в «Александрию. Черниговский клуб заявил, что Калитвинцев все еще принадлежит им, так как клуб не сообщал, что разорвал контракт с игроком.

Комитет УАФ вынес решение, что «Александрия» может заявить на сезон игрока.

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Отметим, что Владислав проигнорировал тренировки «Десны» в этом году.