Сегодня Сборная Украины начнет вступления на Евро-2022

В соперниках – сборная Нидерландов

Фото: УАФ

19 января сборная Украины стартует на Евро-2022.

Первым соперником команды Александра Косенко по группе будет сборная Нидерландов. «Оранжевые» не пробивались на турнир через квалификацию, так как были одним из хозяев.

Примечательно, что голландцы в рамках подготовки к чемпионату Европы проиграли четыре из пяти матчей, обыграв лишь Германию. Украина, в свою очередь, дважды одолела Азербайджан и дважды проиграла Испании.

Это второй матч между Украиной и Нидерландами в истории. Первая встреча завершилась победой «сине-желтых» 4:1.

Начало стартового матча сборной Украины – в 19:30.