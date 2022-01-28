Косенко: «С Португалией выйдем на поле в полной боевой готовности»
Сегодня сборная Украины по футзалу сыграет решающий матч на Евро-2022 с Португалией
«Сине-желтым» нужна победа
11:06
фото - АФУ
Сегодня, 28-го января, состоится матч третьего тура группового этапа Евро-2022, где сборная Украины по футзалу встретится с Португалией, которая является одним из главных фаворитов турнира.
Ситуация в группе перед заключительным туром следующая.
Predict how Group A will finish...— UEFA Futsal (@UEFAFutsal) January 23, 2022
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4. ______#FutsalEURO
Для выхода в следующую стадию подопечным Косенко нужно побеждать в этой встрече. Но в случае ничьи команда также сможет выйти в плей-офф, если в параллельной игре Нидерланды уступят Сербии.
Матч пройдет в Гронингене на арене MartiniPlaza. Начало – в 21:30.
Ранее Косенко рассказал, как команда выйдет на игру с Португалией.
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