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Сегодня сборная Украины по футзалу сыграет решающий матч на Евро-2022 с Португалией

«Сине-желтым» нужна победа
Футзал
11:06
Сегодня сборная Украины по футзалу сыграет решающий матч на Евро-2022 с Португалией
фото - АФУ

Сегодня, 28-го января, состоится матч третьего тура группового этапа Евро-2022, где сборная Украины по футзалу встретится с Португалией, которая является одним из главных фаворитов турнира.

Ситуация в группе перед заключительным туром следующая.

Для выхода в следующую стадию подопечным Косенко нужно побеждать в этой встрече. Но в случае ничьи команда также сможет выйти в плей-офф, если в параллельной игре Нидерланды уступят Сербии.

Матч пройдет в Гронингене на арене MartiniPlaza. Начало – в 21:30.

Ранее Косенко рассказал, как команда выйдет на игру с Португалией.

Павел Харченко
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Теги

Александр Косенко сборная Украины (футзал)

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