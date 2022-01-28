Сегодня сборная Украины по футзалу сыграет решающий матч на Евро-2022 с Португалией

«Сине-желтым» нужна победа

фото - АФУ

Сегодня, 28-го января, состоится матч третьего тура группового этапа Евро-2022, где сборная Украины по футзалу встретится с Португалией, которая является одним из главных фаворитов турнира.

Ситуация в группе перед заключительным туром следующая.

Predict how Group A will finish...



1. ______

2. ______

3. ______

4. ______#FutsalEURO — UEFA Futsal (@UEFAFutsal) January 23, 2022

Для выхода в следующую стадию подопечным Косенко нужно побеждать в этой встрече. Но в случае ничьи команда также сможет выйти в плей-офф, если в параллельной игре Нидерланды уступят Сербии.

Матч пройдет в Гронингене на арене MartiniPlaza. Начало – в 21:30.

Ранее Косенко рассказал, как команда выйдет на игру с Португалией.