Сборная Украины стартовала на Евро-2022 с поражения Нидерландам
Сегодня Украина сыграет против Сербии на Евро-2022
«Сине-желтые» проведут второй матч на турнире
08:10
Фото: УАФ
Сборная Украины 23 января сыграет свой второй матч на Евро-2022.
В соперниках – сборная Сербии.
Обе команды проиграли свои первые матчи. Сербия уступила Португалии (2:4), а Украина – Нидерландам (2:3).
Между собой команды играли дважды. Обе встречи выиграли Сербы. Впервые – в четвертьфинале Евро-2016 (1:2), а во второй раз в отборе на ЧМ-2020 (2:5).
Начало матча Сербия – Украина – в 15:30.
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