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Шотурма: «Мы сражались за Украину. Горжусь тем, что нахожусь в этой сборной»

«Сине-желтые» вошли в четверку лучших команд Европы
Футзал
09:41
Шотурма: «Мы сражались за Украину. Горжусь тем, что нахожусь в этой сборной»
Петр Шотурма / Фото - УАФ

Капитан сборной Украины Петр Шотурма высказался по поводу четвертого места команды на Евро-2022. Слова футзалиста передает пресс-служба УАФ.

Мы показали свой бойцовский дух, мы были единым целым. Мы максимально отдались этим соревнованиям, ведь Евро – это турнир, на котором выступают лучшие из лучших, на котором хочется продемонстрировать все, на что ты способен.

Мы сражались за Украину и хотели, чтобы наши болельщики испытывали тот азарт и те эмоции, которые были у нас, когда мы выходили на паркет и боролись за победу.

Я горжусь тем, что нахожусь в этой сборной. Наша Украина – лучшее, что может быть. Слава Украине!

Ранее главный тренер сборной Украины Александр Косенко подвел итоги Евро-2022 для своей команды.

Сергей Стаднюк
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Евро-2022 (футзал) сборная Украины (футзал)

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