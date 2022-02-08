Как сборную Украины встретили после возвращения с Евро-2022
Шотурма: «Мы сражались за Украину. Горжусь тем, что нахожусь в этой сборной»
«Сине-желтые» вошли в четверку лучших команд Европы
09:41
Петр Шотурма / Фото - УАФ
Капитан сборной Украины Петр Шотурма высказался по поводу четвертого места команды на Евро-2022. Слова футзалиста передает пресс-служба УАФ.
Мы показали свой бойцовский дух, мы были единым целым. Мы максимально отдались этим соревнованиям, ведь Евро – это турнир, на котором выступают лучшие из лучших, на котором хочется продемонстрировать все, на что ты способен.
Мы сражались за Украину и хотели, чтобы наши болельщики испытывали тот азарт и те эмоции, которые были у нас, когда мы выходили на паркет и боролись за победу.
Я горжусь тем, что нахожусь в этой сборной. Наша Украина – лучшее, что может быть. Слава Украине!
Ранее главный тренер сборной Украины Александр Косенко подвел итоги Евро-2022 для своей команды.
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