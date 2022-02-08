Шотурма: «Мы сражались за Украину. Горжусь тем, что нахожусь в этой сборной»

Петр Шотурма / Фото - УАФ

Капитан сборной Украины Петр Шотурма высказался по поводу четвертого места команды на Евро-2022. Слова футзалиста передает пресс-служба УАФ.

Мы сражались за Украину и хотели, чтобы наши болельщики испытывали тот азарт и те эмоции, которые были у нас, когда мы выходили на паркет и боролись за победу.

Я горжусь тем, что нахожусь в этой сборной. Наша Украина – лучшее, что может быть. Слава Украине!