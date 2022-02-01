Шотурма: «В полуфинале Евро будем отдавать все за свою Украину»
Капитан сборной Украины Петр Шотурма прокомментировал победу в матче четвертьфинала Евро-2022 против Казахстана (5:3). Также футзалист поделился ожиданиями от игры следующей стадии против России. Его слова передает пресс-служба УАФ.
Ощущения – будто во сне. Сначала мы думали, что это невозможно, но после матча с Португалией проанализировали свою игру и увидели, что мы можем играть со всеми соперниками. Сегодня Украина празднует, мы отдали все силы.
Основным ключом к победе было желание. Кровь горела, сердце билось за Украину – потому так и получилось.
Мы идем шаг за шагом. Мне кажется, что первая игра с Нидерландами была переломной. Нам казалось, что с каждым матчем будет все легче, но пришлось с каждой игрой добавлять. Я рад, что так получилось, и Украина может отпраздновать.
В полуфинале будем играть с такой же самоотдачей, как с Казахстаном. Будем отдавать все за свою Украину.
Стало известно, когда Украина сыграет с Россией в полуфинале Евро-2022.
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