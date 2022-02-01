Шотурма: «В полуфинале Евро будем отдавать все за свою Украину»

Петр Шотурма / Фото - УАФ

Капитан сборной Украины Петр Шотурма прокомментировал победу в матче четвертьфинала Евро-2022 против Казахстана (5:3). Также футзалист поделился ожиданиями от игры следующей стадии против России. Его слова передает пресс-служба УАФ.

Основным ключом к победе было желание. Кровь горела, сердце билось за Украину – потому так и получилось.

Мы идем шаг за шагом. Мне кажется, что первая игра с Нидерландами была переломной. Нам казалось, что с каждым матчем будет все легче, но пришлось с каждой игрой добавлять. Я рад, что так получилось, и Украина может отпраздновать.

В полуфинале будем играть с такой же самоотдачей, как с Казахстаном. Будем отдавать все за свою Украину.