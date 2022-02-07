Шотурма: «За Украину на Евро-2022 не стыдно вообще»

Команда заняла четвертое место

Фото: УАФ

Игрок сборной Украины Петр Шотурма оценил выступление команды на Евро-2022, где они заняли четвертое место.

«Турнир принес нам очень много положительного. Атмосфера в нашей команде царила очень радостная, мы были очень сплоченными, так что за коллектив не стыдно вообще. Даже в первой игре с Нидерландами. Возможно, какая-нибудь команда опустила бы руки, но нам никакие трудности не помешали — мы выходили и отдавали все силы, чтобы показать результат. Мне кажется, что с каждым поединком у нас получалось все больше и больше. Нам даже сказали, что нас начали уважать за такие игры».

В течение турнира сборная Украины заявляла, что не строит больших планов, а идет от матча к матчу. С каждой игрой команда росла. Ощущалось ли это в самом коллективе?

«Конечно, у всех ребят горела кровь. Это трудно даже объяснить, ведь нужно находиться в коллективе, чтобы это почувствовать. Наша команда достойно выглядела в каждом матче и представила страну на этом турнире».

Вы представляете, как многое сделали для популяризации футзала? Полуфинальный поединок в прямом эфире посмотрело полтора миллиона зрителей, сегодня также было не меньше. Вы почувствовали повышенное внимание к себе? Как вам такое впечатление?

«Нам один тренер сказал, что мы сделали большой шаг для Украины в этом виде спорта. Потому что некоторые ребята, например, сомневались, играть им в большой футбол, мини-футбол или футзал. Он сказал, что, благодаря таким матчам, проявленным характеру и силе, мы доказали, что футзал в нашей стране движется в правильном направлении».

Что не получилось в поединке за третье место? Показалось, что соперник вас не превосходил, не ощущалась разница в классе.

«Мы думали, что испанцы сначала устроят нашествие, но они и сами где-то волновались. В первые 8-10 минут игры четыре на четыре мы превосходили соперника, у нас было гораздо больше моментов. У испанцев есть удача, поскольку они лучше умеют реализовывать свои моменты. Чего не хватило, не могу сказать. Ребята отдали последнее, что у них было, дали бой знаменитому сопернику».

Атмосфера на исходе турнира была просто фантастической для сборной Украины. Насколько это помогало и ощущалось?

«Перед началом полуфинала, когда играл гимн Украины, все тело покрылось мурашками. Атмосфера была безумной. Мы всегда гордились и будем гордиться нашими болельщиками. Спасибо всей Украине за поддержку. Мы сделали все, что могли, но, думаю, в будущем еще скажем свое слово».

Финал выиграла сборная Португалии, обыграв Россию.