Сирый – о поражении России: «Мы старались, рубились. Игра была принципиальной»

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Игрок сборной Украины Евгений Сирый прокомментировал поражение от России (2:3) в полуфинале Евро-2022.

Огромное спасибо всем болельщикам. У футзала такой поддержки не было никогда. На трибунах постоянно был ажиотаж. Хотим извиниться за результат. Он не такой, как все ожидали...

Чего не хватило? Возможно фарта, сил. Были ребята, которые сидели на карантине. Все терпели. Когда выходишь на поле и звучит свисток о начале игры, ты забываешь обо всем. Футбольный Бог все видит. Доли везения с пенальти нам не хватило.

Мы, как спортсмены, должны абстрагироваться от всего. У нас есть матч, и мы на него готовимся. Нужно держать в голове, что ты футзалист. Ты должен делать свое дело. Перед игрой все настраивались и заряжались. Мы должны учиться абстрагироваться от СМИ и другого давления».