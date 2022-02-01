Героическая игра голкипера сборной Грузии не лишила зрителей полуфинала Украина – Россия
Стало известно, когда Украина сыграет с Россией в полуфинале Евро-2022
Сетка свела непримиримых противников в шаге от решающего поединка
01 февраля 20:18
Фото - УАФ
В полуфинале футзального Евро-2022 сборная Украины сыграет против России.
Встреча состоится в пятницу, 4 февраля. Поединок стартует в 19:00 по киевскому времени.
В четвертьфинале сборная Украины одолела Казахстан (5:3). Россия же сумела дожать Грузию (3:1).Напомним, «сине-желтые» добрались до столь поздней стадии турнира впервые за 17 лет.
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