Сборная Украины готовится к чемпионату Европы. Сыграет с серебряным призером прошлого Евро
Товарищеский матч. Испания – Украина. Трансляция на XSPORT
Смотрите игру в прямом эфире
16:59
Фото - facebook.com/UKRAINEFUTSAL
В понедельник, 15 ноября, мужская сборная Украины по футзалу в рамках подготовки к чемпионату Европы-2022 сыграет товарищеский матч против сборной Испании. Игра состоится в городе Логроньо.
Матч в прямом эфире покажет телеканал XSPORT. Также игру можно будет посмотреть в плеере в этой новости, начиная с 18:55.
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