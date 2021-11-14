Товарищеский матч. Испания – Украина. Трансляция на XSPORT

Смотрите игру в прямом эфире

Фото - facebook.com/UKRAINEFUTSAL

В понедельник, 15 ноября, мужская сборная Украины по футзалу в рамках подготовки к чемпионату Европы-2022 сыграет товарищеский матч против сборной Испании. Игра состоится в городе Логроньо.

Матч в прямом эфире покажет телеканал XSPORT. Также игру можно будет посмотреть в плеере в этой новости, начиная с 18:55.