Тренер сборной России: «Мы просто делали свою работу и не обращали внимания на крики болельщиков»
Старший тренер сборной России Сергей Скорович прокомментировал АМФР победу сборной России над Украиной в полуфинале Евро-2022.
«Все футболисты понимали, что из себя представляет сборная Украины. Мы с большим преимуществом играли «четыре против четырех», но с пятым полевым соперник хорошо владел мячом, угрожал нашим воротам ударами со второй линии. Этот компонент у них хорошо поставлен.
Мы имели возможности оторваться по счету, в этом случае было бы чуточку спокойнее, но сложилось как сложилось. В концовке допустили ошибку, позволили сопернику получить шанс сравнять счет, но все сложилось удачно и мы идем дальше. Команда – большие молодцы, сделали все от себя зависящее.
Мы понимали, что у матча будет особый антураж, но мы стойкие люди – мы просто делали свою работу и не обращали на это никакого внимания. Как мы видим, такая работа всегда вознаграждается.
Ребята молодцы, действовали хладнокровно. Да, какие-то вещи можно улучшить, но и соперник многое не позволял реализовать.
Всех поздравляю с победой! Это очень важный результат, но впереди финал. Никакой эйфории нет, спокойно будем готовиться к следующему сопернику. У нас очень опытная команда, мы давно работаем вместе и знаем, чего хотим добиться».
В матче за третье место Украина сыграет против Испании.