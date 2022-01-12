Тренер сборной Украины: «Еще есть время, чтобы определить игроков, которые поедут на Евро»
Главный тренер сборной Украины Александр Косенко рассказал о заключительном этапе подготовки к Евро-2022. Сбор проходит в Буче. Слова специалиста передает пресс-служба УАФ.
У нас есть время, чтобы определится с игроками, которые отправятся в Нидерланды. Пока мы тренируемся, еще размышляем, поскольку все ребята этого заслуживают, работают с желанием. К сожалению, на турнир поедут всего 14 игроков. Список мы объявим позже.
Сейчас все группы тяжелые, легких соперников нет. Все умеют играть, готовиться к каждому оппоненту. Самый яркий пример – вышедшая на чемпионат Европы из четвертой корзины Босния и Герцеговина. Поэтому все соперники интересны, тяжелы. Надо готовиться к каждому, настраиваться на каждую игру. Чемпионат Европы проходит раз в четыре года.
Конечно, мы считаем, что нам по силам пробиться как можно дальше. А как все сложится – покажет игра. До начала соревнований все команды находятся в равных условиях. Все в наших руках будем настраиваться на каждую игру.
Надерланды? Команда интересная, многие технические игроки арабского происхождения. Габаритная сборная, как и многие другие. Ей как хозяину не нужно ни к чему приспосабливаться. С хозяевами всегда непросто играть.
Надеемся, что сможем найти замену Сергею Малышко и Николаю Микитюку. Они находились в нашей обойме, мы на них рассчитывали… Но у нас есть другие исполнители, не менее квалифицированные. Все ребята, которые поедут на Евро, будут достойно представлять нашу страну.
Сорвались два товарищеских матча с Казахстаном? Это заставило нас несколько скорректировать планы. Мы рассчитывали провести два качественных спарринга против очень сильного оппонента.
Я думаю, эти игры и показали бы наши определенные недостатки, которые есть у каждой команды. Лишь сильный соперник может больше проявить эти недостатки. К сожалению, по политическим причинам казахи не сумели прилететь. Мы их понимаем, никаких обид...
Ранее стало известно, спаррингом против какой команды будут заменены несостоявшиеся контрольные матчи с Казахстаном.
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