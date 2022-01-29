Тренер сборной Украины: «Хотели победить и не рассчитывать на результат параллельного матча»

Александр Косенко / Фото - UEFA

Главный тренер сборной Украины Александр Косенко поделился мыслями по поводу выхода команды в плей-офф Евро-2022, несмотря на поражение Португалии (0:1). Слова специалиста передает пресс-служба УАФ.

Было заметно, что португальцы начали нас поджимать, мы отходили к своим воротам. Мы еще изначально понимали, что такой вариант развития событий возможен. У них обойма из 14-ти игроков, постоянная ротация, они свежие, хорошо двигаются. Мы были к этому готовы и планировали таким образом рвать игру.

Поэтому мы выпускали пятого полевого, пытаясь отодвинуть игру от собственных ворот, где-нибудь придержать мяч. И если бы португальцы побежали на нас, мы постарались бы забить. Но они не стали этого делать, их где-то устраивала ничья. Особых моментов при такой игре мы не создали, но уже после пропущенного гола имели реальные шансы. К сожалению, забить не удалось.

Спасибо сербам, которые помогли нам выйти в четвертьфинал. Но я думаю, что своей сегодняшней игрой мы заслужили попасть в восьмерку лучших. Я горжусь ребятами, которые отдали все силы – и даже больше. Сейчас главная задача – восстановиться и хорошо подготовиться к следующему матчу.

Не сыграли с Казахстаном контрольные матчи? Здесь двоякие ощущения. Если бы мы сыграли с Казахстаном, может быть, лучше бы подготовились, у нас была бы лучшая реализация. Но это только догадки. Кроме того, соперник мог нас лучше изучить, впрочем, как и мы его. Сейчас трудно сказать, хорошо или плохо, что спарринги не прошли. Главное, что мы прошли в следующий раунд. Будем готовиться к игре.

На Евро-2022 и так не было легких игр со всеми командами, что уж говорить о четвертьфинале! Казахстан не нужно представлять – команда мирового уровня, которая практически всегда находится в призах на разных форумах. Будем готовиться и стараться одержать победу, на другое мы не согласны.