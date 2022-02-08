Шотурма: «Мы сражались за Украину. Горжусь тем, что нахожусь в этой сборной»
УАФ приобрела для сборной Украины паркет, аналогичный тому, на котором играли матчи Евро-2022
«Сине-желтые» вошли в четверку лучших команд по итогам континентального первенства
11:57
Фото - UEFA
Президент УАФ Андрей Павелко по возвращении сборной Украины с Евро-2022 заявил, закупленный организацией паркет для тренировок и матчей «сине-желтых» аналогичен тому, на котором проводились встречи завершившегося турнира. Слова функционера передает пресс-служба Ассоциации.
Не могу не отметить лучший на сегодняшний день в мире паркет, на котором играли сборные. И именно такой высококлассный паркет закупила УАФ для тренировок и выступлений нашей сборной по футзалу, входящей в семью сборных, которым занимается УАФ (а их всего 21), в Украине.
В частности, на этом паркете команда Александра Косенко готовилась к выступлениям на континентальном первенстве. В будущем футзальные сборные смогут тренироваться и проводить поединки на многофункциональной базе наших сборных, проект строительства которой во время праздничной церемонии в честь 30-летия УАФ презентовал президент Украины Владимир Зеленский.
Ранее капитан сборной Украины Петр Шотурма оценил четвертое место команды по итогам Евро-2022.
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