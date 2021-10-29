Удачный старт. Ивано-Франковский «Ураган» одержал первую победу в Лиге чемпионов

Чемпионы Украины обыграли потенциальных фаворитов группы

фото - НФК Ураган

Вчера, 28 октября, чемпион Украины «Ураган» в рамках основного раунда квалификации Лиги чемпионов в рамках домашнего мини-турнира сыграл с азербайджанским «Аразом».

Уже в первой половине встречи украинцы оформили комфортное преимущество в два мяча, благодаря голам Шведа и Фаренюка.

Во втором тайме гости смогли забить один гол, но кроме Човдарова никто не смог отметиться в воротах украинцев, и хозяева взяли три очка.

В элитный раунд турнира выйдет только одна команда.

Впереди у чемпионов Украины еще матчи с «Личени» (Косово) и «Юнайтед Галац» (Румыния), которые состоятся 29-го и 31-го октября соответственно.

Оба матча вы сможете посмотреть на нашем сайте или же на телеканале XSPORT.

Трансляция игры «Ураган» – «Личени».

«Ураган» (Украина) – «Араз» (Азербайджан) 2:1

Голы: Швед, 10, Фаренюк, 16 – Човдаров, 30.

«Ураган»: Колток - Н. Грицина, Радевич, Кордоба, Фаренюк; Левандовский, Онуфрак, Коваль, Шеремета, Завращенный, Швед, Михаил Грицына, Масевич, Абакшин.

Предупреждения: Кордоба (1), Швед (27), Радевич (30), Абакшин (39) – Боргес (12).