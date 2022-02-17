UEFA открыл дело по итогам матча Украина – Россия на чемпионате Европы

Будут рассматриваться действия болельщиков во время полуфинальной встречи

Фото: UEFA

UEFA назначили инспектора по этике и дисциплине после жалобы Российского футбольного союза, сообщает пресс-служба организации. Он должен провести расследование инцидентов, которые произошли во время полуфинального матча между сборными Украины и России (2:3) на Евро-2022.

Против УАФ открыли дисциплинарное производство из-за действий болельщиков сборной Украины во время игры 1/2 финала континентального форума. Фанаты национальной команды пели песни, слова которых нарушают Дисциплинарный регламент UEFA.

Напомним, что Украина стала четвертой на чемпионате Европы.