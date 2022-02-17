Косенко: «Четвертое место на Евро – не случайность. Мы давно закладывали фундамент для этого»
UEFA открыл дело по итогам матча Украина – Россия на чемпионате Европы
Будут рассматриваться действия болельщиков во время полуфинальной встречи
13:41
Фото: UEFA
UEFA назначили инспектора по этике и дисциплине после жалобы Российского футбольного союза, сообщает пресс-служба организации. Он должен провести расследование инцидентов, которые произошли во время полуфинального матча между сборными Украины и России (2:3) на Евро-2022.
Против УАФ открыли дисциплинарное производство из-за действий болельщиков сборной Украины во время игры 1/2 финала континентального форума. Фанаты национальной команды пели песни, слова которых нарушают Дисциплинарный регламент UEFA.
Напомним, что Украина стала четвертой на чемпионате Европы.
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