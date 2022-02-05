Украина билась, но проиграла России. Теперь футзал снова никому не нужен – матч за третье место смотреть не будут

Хотя эти парни достойны внимания

Михаил Зварич / Фото - UEFA

Обидно. На самом деле, очень даже. К этому матчу, подозреваю, многие подходили со схожими эмоциями. Все понимали принципиальность противостояния. Но, помимо этого, и статус фаворита, которым был наделен соперник.

Неистовое желание победить, тесно связывалось с опасением уступить разгромно, болезненно. Это был, без преувеличения, едва ли не самый важный матч в истории современного украинского футзала. Как минимум, самый напряженный. И, к сожалению, факт того, что это был наш первый полуфинал Евро за 17 лет, являлся лишь дополнением.

Главное – название страны соперника. Россия аннексировала у нас полуостров, развязала войну на Востоке, а сейчас держит в напряжении полноценного наступления, сосредоточив свои силы возле границ Украины.

От такого набора не открестишься заезженной фразой о том, что спорт вне политики. Да уж нет. Не в этом случае.

Жаль только самих игроков. Представьте себя на их месте. Вот ты играешь в едва ли не школьном зале в Херсоне. В зале чемпиона Украины. Или в киевском зале ЦСКА, который тоже, мягко говоря, не впечатляет.

Вот трансляции твоих матчей показывают с двух камер и смотрят их от силы несколько тысяч человек. Вот вы проводите встречу Экстра-лиги, а после поединка твои партнеры по команде по-простецки выходят из зала на перекур.

Вы не пижоны-футболисты. Вы – обычные парни, с душой отдающиеся своему делу. Подозреваю, что вашим контрактом можно рассмешить даже аутсайдеров футбольной Премьер-лиги. Но складывается впечатление, что деньги для вас не важны, вы действительно любите игру. Хотя, возможно, я в чем-то и приукрашаю...

И вот – все мгновенно меняется.

Вместо гимнастической стенки – огромные трибуны. Да, не заполненные под завязку из-за коронавируса, но все равно красивые, придающие статуса. Вместо убогого паркета – красивое, современное покрытие. Вместо турнира, создающего впечатления соревнований местечкового уровня, – чемпионат Европы.

Подозреваю, что играть в Нидерландах было для вас выходом в другой, какой-то, вроде бы и близкий, но в то же время и невероятно далекий мир, в параллельную реальность.

Вы знаете, что сборная пять раз кряду уступала в 1/4 финала. И вот – вы с трудом, признайтесь, немного на фарте, выходите из группы. А потом проходите еще и Казахстан. Но в этой победе была ведь не только радость, правда?

Игорь Корсун правильно сказал: «Полуфинал Евро? Такое действительно может случиться только раз в жизни или вообще не произойти».

Но, что самое печальное, для обывателя главным в этом матче был не статус полуфинала, а имя соперника. Которого нужно было победить, несмотря ни на что. Любой ценой.

Если обычно о футзале пишут полтора издания, то здесь – все спортивные сайты. И не одной лишь Украины.

Чрезмерное внимание, провокации, давление. Предполагаю, что вместо наслаждаться самым большим матчем в карьере, вам пришлось попросту переживать, даже бояться, дрожать от страха подвести. Подвести всю страну. И это не преувеличение. Действительно. Всю.

Да, кого-то это все могло завести. Но по первым минутам встречи показалось, что нервозность все же брала свое. Те два первые мяча, которые мы пропустили, это были не проблемы футзала, это были проблемы психологии.

Но, огромное спасибо за то, что вы успокоились. Отыграли половину первого тайма на пяти фолах. И не то, что больше не сфолили, а даже отыграли один мяч. А после перерыва заиграли еще лучше, раскрепостились.

И даже тот бомбический гол ударом ножницами вас не сломил. Блин, вы ведь действительно могли отыграться. Не хватило всего одного гола. И он был рядом. Его буквально можно было ощутить.

Петр Шотурма, держись. Невозможно даже представить, что ты сейчас чувствуешь. Но это было негуманно взваливать на тебя такую ответственность. Она ведь не ограничивалась спортивным результатом.

Никто из вас, парни, не заслуживал оказаться под таким прессом. Да, спорт уже давно погряз в политике. Но это не касается вас лично, спортсменов. Так что извините. За то, что сегодня вы оказались не на паркете, а на спортивном фронте.

Мы могли сравнивать счет. Переводить матч в экстра-таймы, дожимать россиян с их пятью фолами. Но этого не произошло.

Я не буду писать о «достойном поражении». Оно от этого слаще не становится. Даже, наверное, только обиднее. Ведь положительный результат был настолько близок...

Сейчас хочется написать по-другому. Примерно так:

Да, мы проиграли это сражение. Но мы никогда не проиграем им войну. И этого лучше никогда не проверять.

Но, на самом деле, обиднее всего не поражение. Обиднее всего была фразапосле матча. Когда он напомнил о том, что Евро для нас не закончилось – у нас еще осталась встреча за третье место. Но, к сожалению, она мало кому интересна…

Футзал, как вид спорта, ожил в Украине на один или два матча: против России и с Казахстаном, когда было ясно на кого мы выйдем дальше.

А так не должно быть. Все же видели, что эти парни достойны внимания. Не из-за соперника, а из-за их самих. Потому что болеть против чужих – это не патриотизм. Болеть за своих – вот в чем его смысл. В каждом матче. При любых раскладах. Критиковать, злиться, порой оскорблять, но все равно следить, болеть и поддерживать.

Так что имейте уважение, 6 февраля в 15:30 выделите время посмотреть игру за третье место. Наши ребята вновь будут там аутсайдерами. Но опять будут бороться до конца. И, надеюсь, в этот раз точно кайфонут от матча.

А пока, просто спасибо им всем:

: Юрий Савенко, Ярослав Лебедь, Даниил Абакшин, Игорь Чернявский, Владимир Разуванов, Кирилл Цыпун.

Нижний ряд слева направо: Михаил Зварич, Петр Шотурма, Евгений Сирый, Сергей Журба, Игорь Корсун, Александр Педяш, Виталий Радевич.

Где-то затерялись Артем Фаренюк, главный тренер Александр Косенко и его ассистент Валерий Легчанов.

Спасибо вам. Не только за это Евро. А просто за то, что остаетесь верны своему делу. Верны футзалу.

Обзор матча Украина – Россия: