Украина будет бороться до последнего – в этом нет сомнений. Но сможет ли выйти в полуфинал Евро?
Это выглядело не столько достижением, сколько облегчением – мы вышли из группы, сборная Украины попала в четвертьфинал чемпионата Европы.
Достаточно неожиданное поражение от хозяев турнира Нидерландов, еще более неожиданная от разгромности победа над Сербией и вполне прогнозируемый близкий, но проигранный матч с Португалией – вот итог нашего выступления в группе.
Нам невероятно повезло. И все об этом прекрасно знают. Сербам уже ничего не нужно было. Но они закамбэчили в игре с Нидерландами. И хоть и заняли последнее место в группе, радовались после финальной сирены. А мы вышли в плей-офф. Красота.
Но, кстати, судя по словам Игоря Чернявского, мы не играли от параллельного матча:
«Я узнал о результате в параллельном поединке нашей группы, когда на табло оставалось полторы минуты времени. Тренеры ничего не говорили нам о том матче, мы должны были рассчитывать только на себя. Сидя на замене, я услышал в разговоре тренерского штаба, что Сербия выиграла».
Так что мы закончили групповой этап с тремя очками (одной победой), 8 забитыми (6 Сербии) и 5 пропущенными (3 от Нидерландов). И, на самом деле, на этом Евро только Португалия, Россия и Испания пропустили меньше нас – с защитой проблем нет. А вот с нападением…
Наши восемь голов это:
Два Нидерландами: удачный отскок и игра с пятым полевым
Шесть Сербии: классная комбинация, автогол с аута, удар после отскока с аута, розыгрыш углового, классная комбинация, удар в пустые ворота.
Нам, как и раньше в последние годы сложно дается создавать моменты. Мы умеем бороться, упираться, не давать играть сопернику. Но играть самим – это давалось и дается сложно.
Обзор матча Украина – Сербия. Вспоминаем три четверти наших голов:
Но важно сделать сноску: из-за коронавируса мы потеряли четверых игроков, оказались в усеченном составе. То есть, пока соперники играли в три четверки, то мы – в две. Правда, судя по всему, перед Казахстаном некоторые футзалисты вернутся.
Недоступными были Владимир Разуванов, Виталия Радевич, Александр Педяш и Артем Фаренюк (каждый претендует на статус важного игрока команды). И вот что перед матчем сказал Александр Косенко, главный тренер сборной:
«Точно не сыграет в этом матче Артем Фаренюк. Михаил Зварич еще не полностью залечил травму (полученную в игре с Португалией), но мы надеемся, что сможем на него рассчитывать».
То есть, остальные должны вернуться? Судя по всему.
И краткий исторический экскурс. Вот наша история выступления на футзальных Евро. Она в который раз подтверждает уровень нашей команды – высокий, но не элитный.
«Можно сказать, что сборная Украины держит уровень и постоянно выходит из группы. Безусловно, хотелось бы большего. В предыдущих розыгрышах мы ничего не боялись».
Это слова Косенко. Он знает как это – подниматься на пьедестал Евро в качестве игрока. В качестве тренера это сделать сложнее.
Наш соперник – сборная Казахстана. Два последних Евро – полуфиналы, последний чемпионат мира – полуфинал. Кажется, уже этого достаточно для того, чтобы понимать уровень соперника.
Они неожиданно едва не проиграли Словении, но зато после этого разобрались с Финляндией и Италией.
В их составе есть один из двух лучших бомбардиров чемпионата Биржан Оразов (5 голов) и лучший ассистент Эдсон (4 голевые передачи), а еще есть Дуглас (3 гола + 3 ассиста) и признанный вратарь Игита.
Правда, мастер голевых передач Эдсон пропустит матч из-за дисквалификации. Как и Тайнан. Тогда как Азат Валиуллин недоступен из-за травмы.
Обзор матча Казахстан – Италия:
Соперник сильный. Это правда. Но, в чем прелесть нашей сборной – мы бойцы, мы не дадим легкой жизни никому:
«Не люблю, когда спрашивают можем ли мы выиграть или есть ли у нас шансы. Зачем тогда выходить играть, если соперник на бумаге выше рангом?»
Из слов нашего вратаря Кирилла Цыпуна понятен настрой команды? Нет сомнений в том, что это будет сложный, упорный матч.
Так было с Испанией в 2018-м (0:1), с Сербией в 2016-м (1:2), с Португалией в 2014-м (1:2), с Хорватией в 2012-м (по пен.), с Азербайджаном в 2010-м (по пен.). Каждый раз это было достойное, но от этого еще более болезненное поражение.
В последние годы нашей сборной не хватает класса (здесь фраза из фильма «Залечь в Брюгге»). Очень хотелось бы ошибаться, но все идет к тому, что сегодня мы лишь продлим свою четвертьфинальную серию. Но, парни, пожалуйста, сделайте так, чтобы мне за эти слова было стыдно.
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