Украина будет бороться до последнего – в этом нет сомнений. Но сможет ли выйти в полуфинал Евро?

Предыдущие пять раз заканчивались поражениями

Лучший бомбардир сборной Украины на Евро-2022 Михаил Зварич может пропустить матч из-за травмы / Фото - facebook.com/UKRAINEFUTSAL

Это выглядело не столько достижением, сколько облегчением – мы вышли из группы, сборная Украины попала в четвертьфинал чемпионата Европы.

Достаточно неожиданное поражение от хозяев турнира Нидерландов, еще более неожиданная от разгромности победа над Сербией и вполне прогнозируемый близкий, но проигранный матч с Португалией – вот итог нашего выступления в группе.

Нам невероятно повезло. И все об этом прекрасно знают. Сербам уже ничего не нужно было. Но они закамбэчили в игре с Нидерландами. И хоть и заняли последнее место в группе, радовались после финальной сирены. А мы вышли в плей-офф. Красота.

Но, кстати, судя по словам Игоря Чернявского, мы не играли от параллельного матча:

«Я узнал о результате в параллельном поединке нашей группы, когда на табло оставалось полторы минуты времени. Тренеры ничего не говорили нам о том матче, мы должны были рассчитывать только на себя. Сидя на замене, я услышал в разговоре тренерского штаба, что Сербия выиграла».

Вратарь сборной Украины Кирилл Цыпун Вратарь сборной Украины Кирилл Цыпун

Так что мы закончили групповой этап с тремя очками (одной победой), 8 забитыми (6 Сербии) и 5 пропущенными (3 от Нидерландов). И, на самом деле, на этом Евро только Португалия, Россия и Испания пропустили меньше нас – с защитой проблем нет. А вот с нападением…

Наши восемь голов это:

Два Нидерландами: удачный отскок и игра с пятым полевым

Шесть Сербии: классная комбинация, автогол с аута, удар после отскока с аута, розыгрыш углового, классная комбинация, удар в пустые ворота.

Нам, как и раньше в последние годы сложно дается создавать моменты. Мы умеем бороться, упираться, не давать играть сопернику. Но играть самим – это давалось и дается сложно.

Обзор матча Украина – Сербия. Вспоминаем три четверти наших голов:

Но важно сделать сноску: из-за коронавируса мы потеряли четверых игроков, оказались в усеченном составе. То есть, пока соперники играли в три четверки, то мы – в две. Правда, судя по всему, перед Казахстаном некоторые футзалисты вернутся.

Недоступными были Владимир Разуванов, Виталия Радевич, Александр Педяш и Артем Фаренюк (каждый претендует на статус важного игрока команды). И вот что перед матчем сказал Александр Косенко, главный тренер сборной:

«Точно не сыграет в этом матче Артем Фаренюк. Михаил Зварич еще не полностью залечил травму (полученную в игре с Португалией), но мы надеемся, что сможем на него рассчитывать».

То есть, остальные должны вернуться? Судя по всему.

И краткий исторический экскурс. Вот наша история выступления на футзальных Евро. Она в который раз подтверждает уровень нашей команды – высокий, но не элитный.

«Можно сказать, что сборная Украины держит уровень и постоянно выходит из группы. Безусловно, хотелось бы большего. В предыдущих розыгрышах мы ничего не боялись».

Это слова Косенко. Он знает как это – подниматься на пьедестал Евро в качестве игрока. В качестве тренера это сделать сложнее.

Александр Косенко, главный тренер сборной Украины Александр Косенко, главный тренер сборной Украины

Наш соперник – сборная Казахстана. Два последних Евро – полуфиналы, последний чемпионат мира – полуфинал. Кажется, уже этого достаточно для того, чтобы понимать уровень соперника.

Они неожиданно едва не проиграли Словении, но зато после этого разобрались с Финляндией и Италией.

В их составе есть один из двух лучших бомбардиров чемпионата Биржан Оразов (5 голов) и лучший ассистент Эдсон (4 голевые передачи), а еще есть Дуглас (3 гола + 3 ассиста) и признанный вратарь Игита.

Правда, мастер голевых передач Эдсон пропустит матч из-за дисквалификации. Как и Тайнан. Тогда как Азат Валиуллин недоступен из-за травмы.

Обзор матча Казахстан – Италия:

Соперник сильный. Это правда. Но, в чем прелесть нашей сборной – мы бойцы, мы не дадим легкой жизни никому:

«Не люблю, когда спрашивают можем ли мы выиграть или есть ли у нас шансы. Зачем тогда выходить играть, если соперник на бумаге выше рангом?»

Из слов нашего вратаря Кирилла Цыпуна понятен настрой команды? Нет сомнений в том, что это будет сложный, упорный матч.

Так было с Испанией в 2018-м (0:1), с Сербией в 2016-м (1:2), с Португалией в 2014-м (1:2), с Хорватией в 2012-м (по пен.), с Азербайджаном в 2010-м (по пен.). Каждый раз это было достойное, но от этого еще более болезненное поражение.

В последние годы нашей сборной не хватает класса (здесь фраза из фильма «Залечь в Брюгге»). Очень хотелось бы ошибаться, но все идет к тому, что сегодня мы лишь продлим свою четвертьфинальную серию. Но, парни, пожалуйста, сделайте так, чтобы мне за эти слова было стыдно.