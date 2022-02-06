Украина проиграла Испании и осталась без медалей на Евро-2022

В матче за третье место «сине-желтые» забил один мяч

Фото: twitter.com/UEFAFutsal

Сборная Украины проиграла Испании в матче за третье место Евро-2022.

Испания лучше начала матч, сумев забить первой, однако украинцы сумели сравнять счет, усилиями Чернявского. Однако тут же испанцы забили второй мяч.

Второй тайм Испания уже контролировала игру и в итоге довела матч до победы, забив еще дважды.

Украина осталась без медалей чемпионата Европы.

Евро-2022. Матч за третье место:

Украина – Испания 1:4

Голы: Чернявский, 17 – Мельядо, 11, Солано, 18, Бойис, 31, Адольфо, 32

В финале сыграют Россия и Португалия.