Игрок сборной Украины: «Было очень тяжело морально после поражения от России, но сейчас все мысли связаны с Испанией»
Украина проиграла Испании и осталась без медалей на Евро-2022
В матче за третье место «сине-желтые» забил один мяч
17:21
Фото: twitter.com/UEFAFutsal
Сборная Украины проиграла Испании в матче за третье место Евро-2022.
Испания лучше начала матч, сумев забить первой, однако украинцы сумели сравнять счет, усилиями Чернявского. Однако тут же испанцы забили второй мяч.
Второй тайм Испания уже контролировала игру и в итоге довела матч до победы, забив еще дважды.
Украина осталась без медалей чемпионата Европы.
Евро-2022. Матч за третье место:
Украина – Испания 1:4
Голы: Чернявский, 17 – Мельядо, 11, Солано, 18, Бойис, 31, Адольфо, 32
В финале сыграют Россия и Португалия.
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