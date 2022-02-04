Украина против России. Самый ожидаемый матч десятилетия

Прогноз на полуфинал Евро-2022

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Возможно, интерес к футзалу в Украине еще никогда не был таким огромным, как в эти дни. Национальная команда вышла в полуфинал чемпионата Европы, но привлекает не это, а то, что за путевку в финал она будет бороться со сборной России. В первом выпуске ведущий XSPORT Игорь Киричок расскажет о самом обсуждаемом событий недели в спорте даже за ее пределами.