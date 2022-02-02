Украина впервые за 17 лет сыграет в полуфинале Евро. Все, что нужно знать о будущем матче против России

Команды развели в группе, но они вышли друг на друга в плей-офф

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Возможно, интерес к футзалу в Украине еще никогда не был таким огромным, как в эти дни. Национальная команда вышла в полуфинал чемпионата Европы, но привлекает не это, а то, что за путевку в финал она будет бороться со сборной России.

Поединок пройдет в пятницу, 4 февраля. Начало – в 18:00. Ну а к тому времени матч будет активно разогреваться.

Путь сборных Украины и России к полуфиналу оказался разным. Если подопечные Александра Косенко прошли к этой стадии с большими трудностями, выиграв только один матч из трех на групповом этапе и заняв второе место лишь благодаря лучшей разнице мячей, а в четвертьфинале удержав победный счет в противостоянии с Казахстаном (5:3), то Россия выиграла все три встречи в группе, поочередно одолев Словакию, Хорватию и Польшу, а в четвертьфинале не без проблем справилась с Грузией (3:1).

Фото - УАФ Фото - УАФ

На групповом этапе во время жеребьевки организаторы развели Россию и Украину, но в плей-офф они попали в одну часть сетки, и здесь уже никто вмешиваться не стал.

Сборные России и Украины по футзалу сыграют между собой впервые с 2007 года. Тогда на чемпионате Европы россияне победили со счетом 4:1.

Букмекеры считают фаворитами Россию и на этот раз: 1,55 на чистую победу России против 3,55 на Украину и 7,00 на ничью.

В рейтинге сборных Россия тоже выше – она вторая в мире, Украина сейчас восьмая.

Однако отметим, что против Казахстана Украина тоже не была фаворитом, по мнению букмекеров, да и в рейтинге сейчас казахи выше – они четвертые.

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В отличие от России, Грузии, Казахстана и многих других европейских сборных, в составе сборной Украины нет ни одного натурализованного бразильца. У россиян сейчас их трое – Нандо, Паулиньо и Робиньо. Четвертый – Эдер Лима – травмировался уже в первом матче на Евро и был заменен в заявке.

Украина и Россия далеко не впервые доходят до полуфинала чемпионата Европы. Украина дважды играла в финале: в 2001 проиграла Испании (кстати, в Москве!), а в 2003 уступила Италии, которая была хозяйкой чемпионата. Еще через два года, в 2005-м, Украина проиграла все той же Италии в матче за бронзу, став четвертой.

Россия в 1999 году стала чемпионом Евро, после чего играла в финалах еще четырежды, но неизменно уступала. Также на ее счету три бронзы, в том числе, на последнем турнире, состоявшемся в 2018 году в Любляне.

Понятно, что избежать политического подтекста в будущем противостоянии не получится. В общем-то, благодаря ему матч и вызовет такой большой интерес в обеих странах, в большинстве своем, у людей далеких от футзала.

Главное, чтобы игроки сборной Украины подошли к противостоянию с холодной головой.

«Будем играть с такой же самоотдачей, как и с Казахстаном, будем отдавать все за свою Украину», – сказал капитан команды Петр Шотурма.

Это тот случай, когда подобные слова спортсмена – не просто для красоты и пафос. Победа сборной Украины сейчас действительно очень нужна всей стране.