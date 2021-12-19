Украина второй раз кряду обыграла Азербайджан накануне Евро-2022

Последний гол в матче забил голкипер «сине-желтых»

Фото: Ассоциация футбольных федерация Азербайджана

Сборная Украины по футзалу провела второй контрольный матч с национальной командой Азербайджана в рамках подготовки к Евро-2022.



Украинцы владели преимуществом по ходу всего матча. Несмотря на это, на перерыв команды уходили при равном счете – на гол Петра Шотурмы взятием ворот под занавес тайма отметился Галло.

Вторая 20-минутка прошла на встречных курсах. Тренеры коллективов много наигрывали игру в большинстве, так что было немало по пустым воротам. Одним из таких последний гол в матче забил голкипер Украины Александр Сухов.

Контрольный матч

Азербайджан – Украина 1:5 (1:1)

Голы: Галло, 20 – Шотурма, 6, Галло, 23 (а/г), Абакшин, 24 Корсун, 32, Сухов, 40

Азербайджан: Ровшан Гусейнли, Ризван Фарзалиев, Рамиз Човдаров, Иса Атаев, Хатаи Багиров – Эмин Кюрдов, Джавад Мамедов, Тьяго Болинья, Финео де Араужо, Рафаэл Вилела, Галло, Амир Шожаи, Нурлан Мехтизаде, Тофик Микаилов, Хазар Агализаде.

Украина: Кирилл Цыпун, Игорь Корсун, Петр Шотурма, Николай Белоцерковец, Михаил Зварыч – Юрий Савенко, Александр Сухов, Сергей Малышко, Владимир Разуванов, Александр Педяш, Ярослав Лебедь, Евгений Серый, Даниил Абакшин, Артем Фаренюк, Виталий Радевич.

Напомним, что первый товарищеский матч завершился победой Украины «всухую».