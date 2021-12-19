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Украина второй раз кряду обыграла Азербайджан накануне Евро-2022

Последний гол в матче забил голкипер «сине-желтых»
Футзал
17:59
Украина второй раз кряду обыграла Азербайджан накануне Евро-2022
Фото: Ассоциация футбольных федерация Азербайджана

Сборная Украины по футзалу провела второй контрольный матч с национальной командой Азербайджана в рамках подготовки к Евро-2022.

Украинцы владели преимуществом по ходу всего матча. Несмотря на это, на перерыв команды уходили при равном счете – на гол Петра Шотурмы взятием ворот под занавес тайма отметился Галло.

Вторая 20-минутка прошла на встречных курсах. Тренеры коллективов много наигрывали игру в большинстве, так что было немало по пустым воротам. Одним из таких последний гол в матче забил голкипер Украины Александр Сухов.

Контрольный матч

Азербайджан – Украина 1:5 (1:1)

Голы: Галло, 20 – Шотурма, 6, Галло, 23 (а/г), Абакшин, 24 Корсун, 32, Сухов, 40

Азербайджан: Ровшан Гусейнли, Ризван Фарзалиев, Рамиз Човдаров, Иса Атаев, Хатаи Багиров – Эмин Кюрдов, Джавад Мамедов, Тьяго Болинья, Финео де Араужо, Рафаэл Вилела, Галло, Амир Шожаи, Нурлан Мехтизаде, Тофик Микаилов, Хазар Агализаде.

Украина: Кирилл Цыпун, Игорь Корсун, Петр Шотурма, Николай Белоцерковец, Михаил Зварыч – Юрий Савенко, Александр Сухов, Сергей Малышко, Владимир Разуванов, Александр Педяш, Ярослав Лебедь, Евгений Серый, Даниил Абакшин, Артем Фаренюк, Виталий Радевич.

Напомним, что первый товарищеский матч завершился победой Украины «всухую».

Олег Шумейко-младший
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