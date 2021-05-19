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«Ураган» во второй раз в истории стал чемпионом Украины

В финале команда из Ивано-Франковска обыграла «Продэксим»
Футзал
19 мая 14:46
«Ураган» во второй раз в истории стал чемпионом Украины
Фото: ФК Ураган

Определился новый чемпион Украины сезона 2020/21.

Им стал «Ураган» из Ивано-Франковска. В финальной серии команда обыграла херсонский «Продэксим» в четырех матчах – 3:1.

«Ураган» во второй раз в истории стал чемпионом Украины. Впервые команда выиграла чемпионат в сезоне 2010/11.

Также ивано-франковцы сыграют в Лиге чемпионов.

Бронзовые медали завоевал «Хит», победивший «Энергию» (2:0).

Андрей Усмонов
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