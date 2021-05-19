«Ураган» в третий раз переиграл ХИТ и вышел в финал Экстра-лиги
«Ураган» во второй раз в истории стал чемпионом Украины
В финале команда из Ивано-Франковска обыграла «Продэксим»
19 мая 14:46
Фото: ФК Ураган
Определился новый чемпион Украины сезона 2020/21.
Им стал «Ураган» из Ивано-Франковска. В финальной серии команда обыграла херсонский «Продэксим» в четырех матчах – 3:1.
«Ураган» во второй раз в истории стал чемпионом Украины. Впервые команда выиграла чемпионат в сезоне 2010/11.
Также ивано-франковцы сыграют в Лиге чемпионов.
Бронзовые медали завоевал «Хит», победивший «Энергию» (2:0).
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