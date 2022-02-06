Уступив России, Украина не вылетела с Евро-2022 и сегодня поборется за медали

Соперником «сине-желтых» станет команда Испании

Фото - УАФ

Сборная Украины уступила России в полуфинале Евро-2022 (2:3). Однако подопечные Александра Косенко не покинули турнир.

Дело в том, что, в отличие от футбола, на футзальном континентальном первенстве предусмотрен матч за третье место. Сегодня, 6 февраля, «сине-желтые» поборются с Испанией за бронзовые медали. Начало – в 15:30.

Победившие во втором полуфинале португальцы сразятся с Россией за победу в турнире. Решающая встреча стартует в 18:30 по Киеву.

Напомним, после полуфинала Косенко отметил, что «сине-желтые» уже играли через «не могу».