Зеленский – сборной Украины по футзалу: «Ребята, спасибо за характер и классную игру! Вы — наши герои!»

Президент обратился к команде после поражения от России

Фото: Facebook Президент Украины Владимир Зеленский обратился к сборной Украины по футзалу после поражение от России (2:3) в полуфинале Евро-2022. «Ребята, спасибо за характер и классную игру! Украина ждала полуфинала футзального Евро 17 лет. Верим — путь в финал будет гораздо короче. Вы — наши герои! Слава Украине!» Хлопці, дякуємо за характер і класну гру! Україна чекала півфіналу футзального Євро цілих 17 років. Віримо – шлях до фіналу буде значно коротшим. Ви – наші герої! Слава Україні! pic.twitter.com/mwhl0D4EUP — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 4, 2022 Украина сыграет в матче за третье место.

Андрей Усмонов