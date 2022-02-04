Косенко – о поражении России: «Было видно, что ребята уже где-то через «не могу» играли»
Зеленский – сборной Украины по футзалу: «Ребята, спасибо за характер и классную игру! Вы — наши герои!»
Президент обратился к команде после поражения от России
04 февраля 21:41
Фото: Facebook
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к сборной Украины по футзалу после поражение от России (2:3) в полуфинале Евро-2022.
«Ребята, спасибо за характер и классную игру! Украина ждала полуфинала футзального Евро 17 лет. Верим — путь в финал будет гораздо короче. Вы — наши герои! Слава Украине!»
Хлопці, дякуємо за характер і класну гру! Україна чекала півфіналу футзального Євро цілих 17 років. Віримо – шлях до фіналу буде значно коротшим. Ви – наші герої! Слава Україні! pic.twitter.com/mwhl0D4EUP— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 4, 2022
Украина сыграет в матче за третье место.