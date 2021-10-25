Женская сборная Украины пробилась на Евро-2022, разгромив Финляндию

Две из трех побед «сине-желтых» в группе – с крупным счетом

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В третьем туре основного раунда отбора на Евро-2022 женская сборная Украины разгромила Финляндию.

Счет в первом тайме открыла Шульга. Под занавес 20-минутки могла оформлять дубль, однако не реализовала дабл-пенальти.

Правда, во второй половине встречи ей таки удалось оформить второй для себя мяч. Сидоренко же довела счет до разгромного.

Лишь после того, как голкипер Сагайдачная поразила пустые ворота представительницы Финляндии сумели отличиться голом престижа. Забила Юнтикаа.

Сборная Украины во второй раз в истории пробилась в финальный турнир. С 24 по 27 марта 2022 года «сине-желтые» будут сражаться с Португалией, Испанией и Россией.

Евро-2022 (женщины). Основной раунд отбора, группа 3

Украина – Финляндия 4:1

Голы: Шульга, 19, 26, Сидоренко, 31, Сагайдачная, 39 – Юнтикаа, 39

Украина: Сагайдачная, Шульга, Гриценко, Дубицкая, Форсюк; Кислова, Клипаченко, Кирильчук, Воловенко, Сидоренко, Бурлаченко, Рубан.

Финляндия: Роппанен, Пейри, Сетала, Ханула, Лауермаа; Сандстрем, Йликрака, Юнтикаа, Тьедер, Йокисало, Херранен, Мянтила.

Предупреждения: Дубицкая – Лауермаа, Йокисало, Пейри