Футзальный матч в Харькове завершился побоищем
Женская сборная Украины разнесла Бельгию и поборется с Финляндией за выход на Евро-2022
На счету обеих команд по две победы в группе
22 октября 20:33
Фото - УАФ
Во втором туре основного раунда отбора на Евро-2022 женская сборная Украины дома разгромила Бельгию.
«Сине-желтые» не оставили шансов соперницам, забив им семь мячей. Дубль оформили Форсюк и Дубицкая, по голу – Сидоренко, Шульга и Клипаченко.
Украина сравнялась с Финляндией по очкам в группе 3. Команды разыграют между собой путевку на финальную часть турнира.
Очная встреча состоится 24 октября в 17:00. В прямом эфире игру покажет телеканал XSPORT.
Отбор на Евро-2022, группа 3, второй тур
Украина – Бельгия 7:0
Голы: Форсюк, 7, 16, Сидоренко, 18, Шульга, 26, Клипаченко, 34, Дубицкая, 34,36
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