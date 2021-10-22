Женская сборная Украины разнесла Бельгию и поборется с Финляндией за выход на Евро-2022

На счету обеих команд по две победы в группе

Фото - УАФ

Во втором туре основного раунда отбора на Евро-2022 женская сборная Украины дома разгромила Бельгию.

«Сине-желтые» не оставили шансов соперницам, забив им семь мячей. Дубль оформили Форсюк и Дубицкая, по голу – Сидоренко, Шульга и Клипаченко.

Украина сравнялась с Финляндией по очкам в группе 3. Команды разыграют между собой путевку на финальную часть турнира.

Очная встреча состоится 24 октября в 17:00. В прямом эфире игру покажет телеканал XSPORT.

Отбор на Евро-2022, группа 3, второй тур

Украина – Бельгия 7:0

Голы: Форсюк, 7, 16, Сидоренко, 18, Шульга, 26, Клипаченко, 34, Дубицкая, 34,36