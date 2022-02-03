Владимир Кличко: «Последние два года я чувствую себя гольфистом»
Экс-чемпион мира по боксу Владимир Кличко высказался о своем отношении к гольфу и навыках легенды футбола Андрея Шевченко.
«Гольф – уникальная игра. Все началось с того, что однажды на день рождения мне подарили клюшки. Графитовые, короткие. Это был, вероятно, 2002 год. И в 2003 году я проиграл поединок против южноафриканца Корри Сандерса. А Корри был отличным гольфистом. И я, чтобы подготовиться к бою и знать противника со всех сторон, стал изучать гольф. А там столько деталей и все они очень важны. Итак, можно сказать, благодаря Сандерсу, я начал играть в гольф!
Мой тренер – Роберт Бейкер (Robert Baker). Что интересно, он тоже южноафриканец. Как-то на турнире в Мар-а-Лаго (Mar-a-Lago) я играл в команде Ника Фальдо (Nick Faldo). Дональд Трамп играл в этом же турнире, потому что в общем-то поле принадлежит ему. Там я и познакомился с Робертом. У него была целая программа – logical golf. Он сам создал эту методику, отличающуюся от остальных. И по этой методике я начал тренироваться, все интенсивнее и чаще. И по большому счету – во многом благодаря методике Роберта Бейкера – последние два года я чувствую себя гольфистом! Уделяю гольфу гораздо больше времени».
Об Андрее Шевченко в гольфе.
«Конечно, встречались, играли вместе в Лондоне. Ну он супер, скажу я вам! Шевченко и мяч – это вообще две нераздельные вещи. Андрей – не просто отличный гольфист – он фанатик! Кажется, он даже свадьбу на гольф-поле сыграл».
Напомним, ранее Кличко-младший записался в ряды территориальной обороны Киева.