Владимир Кличко: «Последние два года я чувствую себя гольфистом»

Владимир Кличко, Андрей Шевченко

Экс-чемпион мира по боксу Владимир Кличко высказался о своем отношении к гольфу и навыках легенды футбола Андрея Шевченко.

Мой тренер – Роберт Бейкер (Robert Baker). Что интересно, он тоже южноафриканец. Как-то на турнире в Мар-а-Лаго (Mar-a-Lago) я играл в команде Ника Фальдо (Nick Faldo). Дональд Трамп играл в этом же турнире, потому что в общем-то поле принадлежит ему. Там я и познакомился с Робертом. У него была целая программа – logical golf. Он сам создал эту методику, отличающуюся от остальных. И по этой методике я начал тренироваться, все интенсивнее и чаще. И по большому счету – во многом благодаря методике Роберта Бейкера – последние два года я чувствую себя гольфистом! Уделяю гольфу гораздо больше времени».