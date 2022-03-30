«Лучший способ помочь — пожертвовать деньги.» Подкопаева показала последствия «русского мира» в Украине
Олимпийская чемпионка обратилась за помощью в соцсетях
09:39
Лилия Подкопаева
Известная во всем мире спортивная гимнастка Лилия Подкопаева опубликовала пост-обращение к своим подписчикам в соцсетях, который сопроводила фотографиями с последствиями вторжения российских войск на украинскую землю:
«34 день войны в Украине. Все эмоционально и физически устали от ужасной войны в Украине. В моей стране, не временя для выходных или праздников.
Я ценю всю вашу помощь. Но война продолжается. Лучший способ помочь — пожертвовать деньги. Теперь мы знаем, где взять бронежилеты и аптечки НАТО. Дорогие мои друзья во всем мире убедительно прошу вас помочь Украине всеми возможными способами!»
Ранее украинские спортсменки: саблистка Ольга Харлан и теннисистка Леся Цуренко высказались про обстрел ОГА в Николаева.
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