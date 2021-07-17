Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 8
Сейчас 1
Сегодня 8
Завтра 0
Теннис (8 событий из 35) показать все
ATP 2021 (Hamburg, Germany)
Календарь Таблица
13:30 Николай Басилашвили - Ласло Дйере 0:2 Окончен
15:00 Стефанос Циципас - Филипп Краинович 1:2 Окончен
17:15 Душан Ладжович - Пабло Каррено-Буста 0:2 Окончен
19:10 Бенуа Пер - Федерико Дельбонис 1:2 Окончен
ATP 2021 (Bastad, Sweden)
Календарь Таблица
12:00 Янник Ханфманн - Артур Риндеркнеч 2:0 Окончен
13:45 Фредерико Кориа - Кристиан Гарин 2:1 Окончен
WTA 2021 (Prague, Czech Republic)
Календарь Таблица
11:00 Виктория Кузмова - Тереза Мартинкова 0:2 Окончен
12:25 Сторм Сандерс - Греетье Миннен 0:2 Окончен
Теннис (1 событие из 8) показать все
ATP 2021 (Hamburg, Germany)
Календарь Таблица
16:30 Федерико Дельбонис - Пабло Каррено-Буста 0:0 1-й сет
Теннис (8 событий из 48) показать все
ATP 2021 (Hamburg, Germany)
Календарь Таблица
14:30 Филипп Краинович - Ласло Дйере 2:0 Окончен
16:30 Федерико Дельбонис - Пабло Каррено-Буста 0:0 1-й сет
ATP 2021 (Bastad, Sweden)
Календарь Таблица
14:00 Янник Ханфманн - Фредерико Кориа 0:2 Окончен
ATP 2021 (Newport, USA)
Календарь Таблица
20:00 Александр Бублик - Кевин Андерсон -:- Запланирован
WTA 2021 (Gdynia, Poland, Qualifying)
Календарь Таблица
14:05 Катерина Бондаренко - Anastasia Zakharova 2:0 Окончен
WTA 2021 (Prague, Czech Republic)
Календарь Таблица
11:30 Тереза Мартинкова - Греетье Миннен 2:0 Окончен
13:10 Син Ю Ванг - Барбора Крейчикова 0:2 Окончен
WTA 2021 (Budapest, Hungary)
Календарь Таблица
17:45 Ангелина Калинина - Даниэлле Росе Коллинс -:- Запланирован
нет важных матчей

100-летняя чемпионка Олимпийских игр. Пережила войну и Холокост, а сейчас дает совет молодым спортсменам

Ей самой на пути к победам пришлось преодолеть многое
Olympics Токио-2020
15:27
100-летняя чемпионка Олимпийских игр. Пережила войну и Холокост, а сейчас дает совет молодым спортсменам История
Агнеш Келети на шпагате / Фото - timesofisrael.com

«Просто нужно любить жизнь и всегда думать о хорошем».

Если вам нужен совет как дожить до 100 лет, то вот он – получайте. Им поделилась самая долгоживущая олимпийская чемпионка Агнеш Келети, обладательница пяти золотых медалей Игр. Эта философия помогла ей пройти через множество жизненных испытаний.

Она начала сверкать в 16 лет. Тогда, полна надежд и вдохновения, молодая гимнастка выиграла чемпионат Венгрии и получила возможность поехать на соревнования мечты – Олимпийские игры.

Но мечты не то и являются самыми сокровенными желаниями, чтобы не осуществляться так быстро.

Началась Вторая мировая война – Олимпийские игры 1940 года пришлось отменить. И 1944 тоже.

Но это не худшее, что происходило в жизни Келети.

Венгрия оказалась оккупирована нацистами. Из-за еврейских корней девушке пришлось скрываться и выдавать себя за христианку. Ей, ее маме и сестре удалось выжить. Отец и все родственники попали в концлагерь Освенцим. Оттуда они не вернулись…

Но, к счастью, война была не вечной. И по ее окончании Келети решилась возобновить спортивную карьеру – вновь нацелилась на Олимпиаду.

И была вынуждена опять ее пропустить... На этот раз гимнастку из колеи выбила травма связок. Девушка пропустила уже третьи Игры кряду. И даже это ее не остановило.

Прошло еще четыре года – Келети, наконец-то, получила шанс дебютировать на Олимпийских играх. На тот момент ей был уже 31 год, тогда как средний возраст соперниц составлял около 23 лет.

Агнеш не оставалось ничего другого, кроме как наслаждаться – получать удовольствие от соревнований, попасть на которые оказалось столь непросто. 

В итоге, она покидала Хельсинки-1952 с золотом, серебром и двумя бронзовыми наградами. И решила на этом не останавливаться.

Достижения только усилили ее желание реализовать весь тот спортивный потенциал, который в полной мере удалось проявить еще в 1937 году – на первом победном чемпионате Венгрии.

В Мельбурне Келети пришлось сойтись с легендарной Ларисой Латыниной, которая родилась в Херсоне, но сейчас живет в Подмосковье. Советская гимнастка завоевала в Австралии четыре золота. Столько же досталось и венгерке. Помимо этого, она выиграла еще и два серебра.

И, получается, собрала коллекцию из десяти медалей. Но самую дорогую для себя называет без лишних раздумий:

«Моя любимая награда – золото за вольные упражнения, моя первая победа на Олимпиаде. Я люблю ее за то, что вольные упражнения – это дисциплина, где ты можешь делать то, что хочешь, быть самим собой».

Действительно, если в остальных случаях все крутится вокруг снарядов, то в вольных упражнениях намного больше свободы.

Ну и нет никакого удивления в том, что гимнастка, которая прошла через столько испытаний, выделяет именно первую победу – она стала наградой за все страдания, которые пришлось пережить.

Но по завершению спортивной карьеры гимнастика из жизни Келети не исчезла. Политическая обстановка в Венгрии заострилась и Агнеш попросила убежища в Австралии, а затем эмигрировала в Израиль. Там она стала тренером сборной и повторяла своим подопечным:

«Тренировки принесут результат!»

Ну и, конечно же, у 100-летней пятикратной чемпионки Олимпийских игр есть парочку жемчужин мудрости, которыми она может поделиться с молодыми спортсменами, которые переживают из-за переноса их соревнований с 2020 на 2021 год:

«Лучший совет – это не обращать внимания на обстоятельства: ни на то когда, ни на то где вы выступаете, ни на погоду – просто покажите лучшее, на что способны.

Не концентрируйтесь на победе. Просто делайте все с любовью».

ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ НА НОСУ. ЗА КЕМ СТОИТ СЛЕДИТЬ НА СОРЕВНОВАНИЯХ В ТОКИО В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ

Сергей Лукьяненко
Рейтинг:
(Голосов: 1)

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости: Спортивная гимнастика

100-летняя чемпионка Олимпийских игр. Пережила войну и Холокост, а сейчас дает совет молодым спортсменам
История
100-летняя чемпионка Олимпийских игр. Пережила войну и Холокост, а сейчас дает совет молодым спортсменам
Токио-2020
15:27
Одна из главных молодых звезд Украины на Олимпиаде-2020. Он постарается сделать потерю Верняева менее заметной
Мнение
Одна из главных молодых звезд Украины на Олимпиаде-2020. Он постарается сделать потерю Верняева менее заметной
Токио-2020
13 июля 11:47
Олег Верняев: «Концентрация мельдония, которую нашли у меня в организме, достаточна для дисквалификации на 4 года»
Олег Верняев: «Концентрация мельдония, которую нашли у меня в организме, достаточна для дисквалификации на 4 года»
13 июля 07:27
У Верняева еще есть шанс поехать на Олимпийские игры
У Верняева еще есть шанс поехать на Олимпийские игры
Токио-2020
12 июля 22:07
Чемпион Рио-2016 Верняев не попал в заявку сборной Украины на ОИ-2020
Чемпион Рио-2016 Верняев не попал в заявку сборной Украины на ОИ-2020
Токио-2020
7 июля 16:20
Украина завоевала два золота и серебро на этапе Кубка мира
Украина завоевала два золота и серебро на этапе Кубка мира
30 мая 19:46
Зеленский поздравил Ковтуна и Бачинскую с золотом Кубка мира
Зеленский поздравил Ковтуна и Бачинскую с золотом Кубка мира
30 мая 08:53
17-летний Ковтун и Бачинская завоевали золото на этапе Кубка мира
17-летний Ковтун и Бачинская завоевали золото на этапе Кубка мира
29 мая 20:19
Сборная Украины завоевала серебро на ЧМ по спортивной аэробике
Сборная Украины завоевала серебро на ЧМ по спортивной аэробике
29 мая 17:59
Все новости

Популярные новости

Заслуживал большего. Стали известны гонорары Ломаченко и Накатани
Заслуживал большего. Стали известны гонорары Ломаченко и Накатани
Бокс Профессиональный бокс
11 июля 19:32
1
Экс-тренер Владимира Кличко: «За Усика никто платить не будет, поэтому бой с Джошуа продать невозможно»
Экс-тренер Владимира Кличко: «За Усика никто платить не будет, поэтому бой с Джошуа продать невозможно»
Бокс Профессиональный бокс
12 июля 08:20
6
Экс соперник Усика выдал самый зрелищный бой года: дважды побывал в нокдауне, но удосрочил соперника
Экс соперник Усика выдал самый зрелищный бой года: дважды побывал в нокдауне, но удосрочил соперника
Бокс Профессиональный бокс
10 июля 16:03
Экс-тренер Кличко: «Усик никогда не гонял Владимира по рингу. Что 95-килограммовый может сделать с 120-килограммовым?»
Экс-тренер Кличко: «Усик никогда не гонял Владимира по рингу. Что 95-килограммовый может сделать с 120-килограммовым?»
Бокс Профессиональный бокс
15 июля 13:00
12
Беринчик – о спаррингах c Ломаченко: «В первом бою игрался со мной, во втором разбил по-быстрому»
Беринчик – о спаррингах c Ломаченко: «В первом бою игрался со мной, во втором разбил по-быстрому»
Бокс Профессиональный бокс
16 июля 18:01
Усик раскрыл секрет своей метаморфозы в огромного супертяжа. Таким порциям позавидует даже Фьюри
Усик раскрыл секрет своей метаморфозы в огромного супертяжа. Таким порциям позавидует даже Фьюри
Бокс Профессиональный бокс
11 июля 18:30
10
Все новости