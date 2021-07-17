100-летняя чемпионка Олимпийских игр. Пережила войну и Холокост, а сейчас дает совет молодым спортсменам

Ей самой на пути к победам пришлось преодолеть многое

История

Агнеш Келети на шпагате / Фото - timesofisrael.com

«Просто нужно любить жизнь и всегда думать о хорошем».

Если вам нужен совет как дожить до 100 лет, то вот он – получайте. Им поделилась самая долгоживущая олимпийская чемпионка Агнеш Келети, обладательница пяти золотых медалей Игр. Эта философия помогла ей пройти через множество жизненных испытаний.

Она начала сверкать в 16 лет. Тогда, полна надежд и вдохновения, молодая гимнастка выиграла чемпионат Венгрии и получила возможность поехать на соревнования мечты – Олимпийские игры.

Но мечты не то и являются самыми сокровенными желаниями, чтобы не осуществляться так быстро.

Началась Вторая мировая война – Олимпийские игры 1940 года пришлось отменить. И 1944 тоже.

Но это не худшее, что происходило в жизни Келети.

Венгрия оказалась оккупирована нацистами. Из-за еврейских корней девушке пришлось скрываться и выдавать себя за христианку. Ей, ее маме и сестре удалось выжить. Отец и все родственники попали в концлагерь Освенцим. Оттуда они не вернулись…

Но, к счастью, война была не вечной. И по ее окончании Келети решилась возобновить спортивную карьеру – вновь нацелилась на Олимпиаду.

И была вынуждена опять ее пропустить... На этот раз гимнастку из колеи выбила травма связок. Девушка пропустила уже третьи Игры кряду. И даже это ее не остановило.

Прошло еще четыре года – Келети, наконец-то, получила шанс дебютировать на Олимпийских играх. На тот момент ей был уже 31 год, тогда как средний возраст соперниц составлял около 23 лет.

Агнеш не оставалось ничего другого, кроме как наслаждаться – получать удовольствие от соревнований, попасть на которые оказалось столь непросто.

В итоге, она покидала Хельсинки-1952 с золотом, серебром и двумя бронзовыми наградами. И решила на этом не останавливаться.

Достижения только усилили ее желание реализовать весь тот спортивный потенциал, который в полной мере удалось проявить еще в 1937 году – на первом победном чемпионате Венгрии.

В Мельбурне Келети пришлось сойтись с легендарной Ларисой Латыниной, которая родилась в Херсоне, но сейчас живет в Подмосковье. Советская гимнастка завоевала в Австралии четыре золота. Столько же досталось и венгерке. Помимо этого, она выиграла еще и два серебра.

И, получается, собрала коллекцию из десяти медалей. Но самую дорогую для себя называет без лишних раздумий:

«Моя любимая награда – золото за вольные упражнения, моя первая победа на Олимпиаде. Я люблю ее за то, что вольные упражнения – это дисциплина, где ты можешь делать то, что хочешь, быть самим собой».

Действительно, если в остальных случаях все крутится вокруг снарядов, то в вольных упражнениях намного больше свободы.

Ну и нет никакого удивления в том, что гимнастка, которая прошла через столько испытаний, выделяет именно первую победу – она стала наградой за все страдания, которые пришлось пережить.

Но по завершению спортивной карьеры гимнастика из жизни Келети не исчезла. Политическая обстановка в Венгрии заострилась и Агнеш попросила убежища в Австралии, а затем эмигрировала в Израиль. Там она стала тренером сборной и повторяла своим подопечным:

«Тренировки принесут результат!»

Ну и, конечно же, у 100-летней пятикратной чемпионки Олимпийских игр есть парочку жемчужин мудрости, которыми она может поделиться с молодыми спортсменами, которые переживают из-за переноса их соревнований с 2020 на 2021 год: