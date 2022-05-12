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15-річна сенсація світової гімнастики: «Розуміння того, що я представляю свою рідну Україну допомогло»

Даніела Батрона в 2022 році прагне підійнялися на п’єдестали чемпіонатів Європи і світу
Спортивная гимнастика
18:13
15-річна сенсація світової гімнастики: «Розуміння того, що я представляю свою рідну Україну допомогло»
Даніела Батрона / Фото - intlgymnast.com

15-річна українська гімнастка Даніела Батрона в 2022-му році дебютувала на дорослому рівні. І вже вразила світ.

Після початку повномасштабного вторгнення росії дівчина зуміла впоратися з переживаннями і виграла загальний залік Кубку світу у вправах на колоді і різновисоких брусах, всього завоювавши п’ять медалей на чотирьох етапах змагань.

Бронзовий призер особистого та срібний призер командного багатоборства на юніорському чемпіонаті Європи-2020 розповіла International Gymnast Online, як їй вдалося виступити на такому рівні, незважаючи на війну:

«Впевнена, що ці нагороди мені вдалося здобути, завдяки підтримці довкола. На мої виступи мене надихали батьки і тренери, Бог дав мені сили. Спілкування з сім’єю, настанови від тренерів і розуміння того, що я представляю свою рідну Україну дозволили мені сфокусуватися на виступах і зробити їх.

Я дуже переживала за мою країну і мою сім’ю. Було дуже важко виступати на такому рівні. Проте мене завжди вчили: «Абстрагуйся від всього. Є лише ти і снаряд».

Я планую покращувати свою програму, оскільки мрію про медалі чемпіонату Європи і чемпіонату світу».

Інший український гімнаст Ілля Ковтун заявив, що вважає змагання своїм фронтом, де він може прославляти Україну.

Сергей Лукьяненко
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Новости: Спортивная гимнастика

15-річна сенсація світової гімнастики: «Розуміння того, що я представляю свою рідну Україну допомогло»
15-річна сенсація світової гімнастики: «Розуміння того, що я представляю свою рідну Україну допомогло»
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