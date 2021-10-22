18-летний Ковтун выиграл бронзу чемпионата мира

Украинский гимнаст завоевал медаль в индивидуальном многоборье

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18-летний украинский гимнаст Илья Ковтун завоевал бронзовую медаль чемпионата мира по спортивной гимнастике в индивидуальном многоборье.

В квалификации Ковтун показал пятый результат (83,565). В финале Илья сумел превзойти этот показатель и стал третьим, уступив только представителю Китая Чжан Бохэну и японцу Даики Хасимото.

Общий балл Ковтуна в финале – 84.899.

18-летний гимнаст завоевал вторую в истории Украины медаль чемпионата мира в индивидуальном многоборье. Ранее это удавалось Олегу Верняеву, который в Штутгарте-2019 также был третьим.

Результаты финала:

На чемпионате мира в Китакюсю Ковтун также выступит в финале в упражнения на перекладине.

Ковтун – один из самых перспективных гимнастов мира, который на юниорском уровне выиграл практически все, что можно. На взрослом уровне у Илья до бронзы ЧМ была бронза чемпионата Европы-2021.

На Олимпийских играх-2020 украинец занял 11-е место.