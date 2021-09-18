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Анастасия Будяшкина: «После ЧЕ в Швейцарии мне предложили пройти кастинг на роль в фильме «Ольга»

Украинская гимнастка – о картине, которая была выдвинута на вручение премии «Оскар»



Спортивная гимнастика
18 сентября 19:00
Анастасия Будяшкина: «После ЧЕ в Швейцарии мне предложили пройти кастинг на роль в фильме «Ольга»
Анастасия Будяшкина (справа) / Фото - nv.ua
Украинская гимнастка Анастасия Будяшкина, которая сыграла главную роль в фильме «Ольга», рассказала, каким образом переплетаются история героини картины с ее реальной жизнью.

«У нас с героиней очень похожи судьбы. Она смелая, терпеливая и сильная. Перед моей героиней стоит очень сложный выбор, с которым она должна справиться сама. Ольга далеко от мамы и ей очень трудно. Это мой первый опыт в кино. И мне очень понравилось. Планирую дальше продолжать развивать актерскую карьеру. Спасибо девушкам и парням, которые тоже были частью этого фильма. Я посвятила спортивной гимнастике 15 лет. Сейчас учусь на третьем курсе на тренера. Очень благодарна своим тренерам, которые готовили и помогали мне – Зинаиде Горбач, Ольге Козаченко, Юлии Каюковой, Светлане Яценко и другим. Также благодарю швейцарских тренеров, которые приютили, помогали в тренировочном процессе».


«Это очень интересная история. Мы были на соревнованиях в 2016 году в швейцарском Берне. На чемпионате Европы было очень много зрителей, а среди них и Эли (режиссер фильма – прим.) Через неделю после соревнований к нам в спортивный зал заходят двое мужчин. Они рассказали, что были на соревнованиях и видели нашу команду. А теперь хотят снять фильм, рассказали сюжет и пригласили попробовать себя в кастинге. Было много разных девушек, но выбрали тех, кто больше подошел по сюжету. Конечно, где-то было сложно, а где-то – не очень. Многое не понимала. Какие-то вещи для меня были очень странными, случались споры. Но со временем я поняла, начала воплощать то, что запланировал мой замечательный режиссер. Очень рада, что у меня была такая замечательная команда и такой опыт. Работа над этой лентой вышла длинной и очень кропотливой. Даже изучала другой язык, но мы справились со всеми трудностями. И фильм действительно получился великолепным. Лента художественная, но многие после просмотра говорили, что картина больше похожа на документальную».


«Номинирование на «Оскар»? Это была неожиданная и очень приятная новость. Я очень рада. Для меня это чудо. Очень жду «Оскар». Надеюсь, что звезды будут на нашей стороне».


Напомним, фильм «Ольга» режиссера Эли Граппе выдвинут на вручение премии «Оскар». Картина стала претендентом в номинации на лучший международный художественный фильм.

Источник: ua.tribuna.com Владимир Кириченко
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Анастасия Будяшкина: «После ЧЕ в Швейцарии мне предложили пройти кастинг на роль в фильме «Ольга»
Анастасия Будяшкина: «После ЧЕ в Швейцарии мне предложили пройти кастинг на роль в фильме «Ольга»
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