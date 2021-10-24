Бачинская показала лучший результат Украины в 21-м веке на чемпионате мира в вольных упражнениях

Ковтун стал седьмым в упражнениях на перекладине

Анастасия Бачинская / Фото: nova.te.ua

Завершился чемпионат мира по спортивной гимнастике в Японии.



Анастасия Бачинская в вольных упражнениях стала седьмой. Это лучший результат представительниц Украины в этой дисциплине за последние 22 года. Также Бачинская стала первой после Алены Кваши, преодолевшей квалификацию в вольных упражнениях – в 2003 Кваша стала восьмой.

Бронзовый медалист в личном многоборье Илья Ковтун не смог завоевать медаль и в упражнениях на перекладине. Украинец занял седьмое место в заключительной программе континентального первенства. В последний раз Украина была представлена в финале упражнений на перекладине еще в 2003-м – тогда Валерий Гончаров завоевал бронзу.

Напомним, что Назар Чепурный шел на серебро ЧМ в опорном прыжке после первой попытки, но досадная ошибка не позволила побороться за медаль.