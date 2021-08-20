Байлз: «Вся случившаяся ситуация расстраивает, потому что сейчас я все могу делать снова»

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Четырехкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Симона Байлз вернулась к тренировкам после проблем, которые она испытала на Олимпийских играх-2020 в Токио. Слова американки приводит PEOPLE:

Тренер Лоран сказал: «Я хочу, чтобы ты пошла на батут и выполнила сальто. Это все, что мне нужно». Я сделала пару прыжков, и словно стала другим человеком.

Вся случившаяся ситуация расстраивает, потому что сейчас я всё могу делать снова. Я не знаю… Стресс, тревога. Все это имело место. Лоран верно описал мои ощущения. Он сказал в Токио: «Больше всего расстраивает то, что мы вернемся домой через неделю или около того, ты пойдешь в зал и вновь будешь все это выполнять».