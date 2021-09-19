Верняев: «Хочу выступать за Украину, но если я здесь не нужен, то уйду туда, где буду нужен»
Большая разница. Верняев встретился с легендой «Динамо» и ночного Киева
У Милевского нет таких больших наград как у гимнаста, но его узнаваемость на топ-уровне
19 сентября 16:59
Олег Верняев / Фото: Инстаграм
Олимпийский чемпион Олег Верняев опубликовал в Instagram фото с бывшим футболистом киевского «Динамо» и сборной Украины Артемом Милевским.
Напомним, ранее Верняев нашел виновных в том, что на него обрушился шквал критики за намек об уходе из сборной Украины в другую команду.