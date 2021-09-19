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Большая разница. Верняев встретился с легендой «Динамо» и ночного Киева

У Милевского нет таких больших наград как у гимнаста, но его узнаваемость на топ-уровне

Спортивная гимнастика
19 сентября 16:59
Большая разница. Верняев встретился с легендой «Динамо» и ночного Киева
Олег Верняев / Фото: Инстаграм

Олимпийский чемпион Олег Верняев опубликовал в Instagram фото с бывшим футболистом киевского «Динамо» и сборной Украины Артемом Милевским.

 

Напомним, ранее Верняев нашел виновных в том, что на него обрушился шквал критики за намек об уходе из сборной Украины в другую команду.

Карен Агабекян
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