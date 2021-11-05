Украинский призер чемпионата мира: «Ни я, ни тренер не планировали такого результата»
Бронзовый призер мирового первенства в многоборье Илья Ковтун дал интервью после завоевания своей первой медали на чемпионатах мира. 18-летний гимнаст заявил, что ни он, ни его тренер не планировали такого успеха на турнире в Китайкюсю.
Это ваш второй крупный взрослый турнир за последний год, с которого вы возвращаетесь с медалью. Можно ли назвать это тенденцией?
Не знаю... Скорее нет, чем да. Моя карьера все-таки только начинается, и говорить о каких-то тенденциях еще рано. Да, оба турнира прошли для меня хорошо, завоевал две медали, обе в многоборье, но говорить о том, что есть какая-то тенденция, еще нельзя.
Вы в свои 18 лет морально были готовы к медали ЧМ или награда как снег на голову?
Нет, ни я, ни тренер такого не планировали. Никто, в принципе, не был готов. Мы просто смотрели, кто как идет, параллельно делали свое дело. И так получилось, что в итоге добрались до третьего места.
Напомним, что в финале чемпионата мира в упражнениях на перекладине с результатом 14,166 Ковтун стал седьмым.
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