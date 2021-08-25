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Для встречи с Путиным российских гимнасток обязали пройти недельный карантин
Об этом рассказала олимпийская чемпионка Токио-2020
11:53
Владимир Путин / Фото: РБК
Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике россиянка Ангелина Мельникова рассказала о готовящемся карантине перед встречей с президентом России Владимиром Путиным.
«Возобновлю тренировки, но я не знаю, успею ли подготовиться к чемпионату мира в октябре. Нам же еще перед встречей с президентом в сентябре предстоит семидневный карантин в одной комнате без тренировок. У меня потом останется месяц до турнира, а это очень мало. Если получится – хорошо, а если нет – рисковать не буду».
Напомним, ранее олимпийский чемпион Жан Беленюк напомнил, что Путин – убийца.