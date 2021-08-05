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Илья Ковтун: «С ними можно тягаться. На следующей Олимпиаде уже будем бороться, медаль реальна»

Украинский талант гимнастики здорово проявил себя в Токио
Olympics Токио-2020
5 августа 13:00
Илья Ковтун: «С ними можно тягаться. На следующей Олимпиаде уже будем бороться, медаль реальна» Эксклюзив
Илья Ковтун / Фото - by LOL REMOTE/Getty Images

На юношеском и юниорском уровнях он выиграл, практически, все, что возможно – медали чемпионатов Европы, мира, европейского Олимпийского фестиваля. А в 2021 году Илья Ковтун перешел во взрослую спортивную гимнастику.

В 17 лет на своем дебютном чемпионате Европы украинец завоевал бронзу в многоборье и доказал – готов к поездке на Олимпийские игры.

Одна из главных молодых звезд Украины на Олимпиаде-2020. Он постарается сделать потерю Верняева менее заметной

В Токио Ковтун стал самым молодым участником финала многоборья и, в итоге, занял 11-е место – лучший результат в нашей сборной.

10 августа гимнасту исполнится 18 лет и уже сейчас он уверен – на следующую Олимпиаду поедет не за опытом, а за медальной борьбой.

Каково оно, приехать домой после Олимпиады, соревнований мечты любого спортсмена?

Нормально.

Ничего необычного?

Ну, приехать домой приятно, потому что давно здесь не был, увиделся с родителями. Не праздновали, просто расспрашивали у меня, каково там было, какая олимпийская деревня, как к нам относились, о соревнованиях говорили.

Какие у тебя планы сейчас?

Сейчас отдыхаем до 12 августа, а потом начинаются сборы, будем готовиться на этап Кубка мира в конце лета и на чемпионат мира.

Что тебя больше всего впечатлило в Токио?

Больше всего, понятно, сами соревнования, их организация, залы. Да и деревня очень красивая, все современное, все, что нужно, есть. И жили в хороших условиях, и спортзал был, и места, где можно развлечься – все понравилось. Не было такого, что что-то не понравилось.

Многие говорили, что в Токио была жара большая, правда?

Да, было очень жарко, особенно поначалу. Потом пару дней шли дожди, пасмурная погода, а потом опять жара началась. Так, что на улице находиться было нереально. Мы шли на автобус 10 минут – могло так напечь, что плохо становилось. Не могу представить как те, кто соревновались на улице, адаптировались к этой жаре.

Ты вообще думал год-два назад, что ты поедешь на эту Олимпиаду? Тебе вот только будет 18 лет.

Год-два назад – не приходили такие мысли. Я тогда был молодым, только в этом году перешел во взрослую гимнастику. Осознание, что могу поехать в Токио пришло только тогда, когда начали готовиться на чемпионат Европы. Я там завоевал третье место, и мне сказали – это подтверждение того, что можно ехать на Олимпийские игры.

После этого момента начали еще более упорно тренироваться, чтобы показать результат в Японии.

Александр Абраменко говорил, что у него на первых Олимпийских играх было много страха от того, что нужно выполнить все, что подготовил. У тебя какие ощущения там были?

Я был очень рад, что в таком юном возрасте поехал на Олимпийские игры. Но в первый день соревнований уже пришло осознание того, что на нас рассчитывают, что мы должны показать какой-то хороший результат. Уже какое-то переживание появилось, что ты можешь что-то не сделать – появился страх. Но в третий день соревнований, может, адаптировался – не так уже страшно было. Просто выходил и выступал – делал свое дело.

Ты ощущал какое-то давление из-за того, что многие эксперты отмечали твой талант, твои задатки, говорили о перспективах?

Я пытаюсь не обращать внимание на то, что кто-то говорил о медалях, о таланте. Я пытался на это все не смотреть, уже после Игр делать на это акцент.

Та бронза чемпионата Европы-2021, она внушила в тебя какую-то уверенность, это ведь были твои первые серьезные взрослые соревнования?

Я увидел, как все происходит во взрослой гимнастике, потому что там чуть все отличается от молодежной. И, как бы, выступил уже на международной арене – обо мне узнали, я кого-то увидел. Так что, думаю, да, те соревнования прибавили уверенности.

Победы на юношеском уровне, они как-то помогают среди взрослых? У вас ведь программы отличаются, конкуренция другая, но все же есть какое-то влияние?

Да, у молодежи по 8 элементов, а у взрослых – по 10. Можно сказать, ты можешь зарекомендовать себя в молодежной гимнастике, но когда переходишь во взрослую, то можешь легко потеряться. Там одна программа, а здесь нужно намного сложнее делать – не каждый к этому готов. Перейти непросто. Особенно за такой короткий промежуток, который у нас был – за три месяца до чемпионата Европы. Мы за это время перешли во взрослую гимнастику.

Финал многоборья – ты вышел в него. Ты был в этом финале самым младшим и едва не попал в топ-10 – занял 11-е место, что очень солидно. Доволен своим выступлением?

Думаю, я мог бы лучше выступить, были некоторые ошибки на снарядах. Но 11-й – это тоже хорошо, хороший результат на таком уровне.

Переживал о том, попадешь ли в финал?

Да, я думал, что уже все – что меня выбьют. А когда уже попали, то в голове мысли: «Так, нужно собраться, показать все, на что мы тренировались, на что мы достойны».

Перед Играми думал, что можешь выйти в финал на отдельных снарядах?

Да, мы планировали выйти в финал на брусьях и на коне. Но, к сожалению, в первый день командный я допустил ошибки и не смог.

Финал командой – это какие чувства?

Ты боишься подставить не себя, а команду. Например, парни вышли и сделали все, что могли, а ты вышел – и подставил их, упал где-то. Не хочется, чтобы из-за тебя пролетели. Поэтому стараешься больше собраться, сделать все по максимуму.

Как ты воспринимаешь эти Олимпийские игры для себя, именно что касается результата?

Результат хороший, даже очень. Главное, что тренер остался доволен. Многоборье – 11-й. Достойно показал себя, нужно зарабатывать имя на международной арене. По поводу команды – не знаю. У нас там произошло то, что я упал на брусьях, Петя тоже упал на снарядах. Получается, может мы и могли подняться выше, но какой результат показали, такой уже и будет.

Игорь Радивилов не вышел в финал на своих снарядах. На него больно было смотреть. Как команда его поддерживала, как на это реагировала?

Он очень сильно расстроился. Мы пытались как поддержать его, так и меньше об этом говорить – он мог еще больше из-за этого расстраиваться. Пытались подбодрить его, чтобы в командный день он хорошо выступил – он сделал все, что мог.

Отсутствие Верняева – оно подкосило? Я так понимаю, вы до последнего надеялись, что он поедет на Игры.

Да, надеялись. Думаю, если бы он поехал с нами, команда была бы сильнее – выше бы забрались. Бороться за тройку мы точно не смогли бы – там очень сильные команды были. Но ближе к пятерке были бы.

Какие глобальные выводы у тебя после Олимпиады?

Что с ними можно тягаться. Думаю, эти несколько лет, которые есть до Олимпиады, эти три года я буду усердно работать и будем на следующей Олимпиаде уже с ними бороться и стараться показывать хороший результат, намного лучше, чем сейчас.

Они все тоже люди, тоже ошибаются – с ними можно бороться.

После этой Олимпиады есть ощущение, что мечта реальна – медаль Игр?

Реальна, я считаю. Главное работать, не опускать руки. И, думаю, всего можно достичь.

Сергей Лукьяненко
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