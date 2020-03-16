Как они выглядят? 2 элемента на параллельных брусьях назвали в честь украинца Пахнюка

Всемирная федерация официально утвердила их

Петр Пахнюк / фото - Saudi Gazette

Всемирная федерация спортивной гимнастики утвердила названия для 2 новых элементов в упражнениях на параллельных брусьях. Они получили имена «Пахнюк 1» и «Пахнюк 2» в честь двукратного чемпиона Европы Петра Пахнюка.

Гимнаст выполнил уникальные элементы на этапе Кубка вызова в Венгрии в 2020 году. В квалификации украинец показал сальто вперед с плеч в плечи, а в финале – сальто вперед с плеч в вис. В кодексе очков они получили порядковые номера 53-й и 54-й.

«Пахнюк 1»

«Пахнюк 2»

На последнем чемпионате Европы 17-летний украинец завоевал 4 медали.