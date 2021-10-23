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Ковтун: «Это сложный чемпионат мира, но из-за того что приехали не все сильные гимнасты, он стал легче для меня»

18-летний украинец – о бронзе планетарного форума



Спортивная гимнастика
14:53
Ковтун: «Это сложный чемпионат мира, но из-за того что приехали не все сильные гимнасты, он стал легче для меня»
Илья Ковтун / Фото - Facebook
18-летний украинский гимнаст Илья Ковтун поделился эмоциями после завоевания бронзовой медали в многоборье на чемпионате мира-2021, который проходит в Китакюсю (Япония).

«На этом чемпионате мира было меньше сильных конкурентов, потому что большинство тех, кто выступал на Олимпийских играх, отдыхают. Приехали другие люди, не менее сильные. Это сложный чемпионат мира, но потому что приехали не все сильные гимнасты, он стал легче для меня. Здесь было легче выступать, так как были зрители. Было больше адреналина, желание выступать, поскольку зрители поддерживали. Легче, чем на Олимпийских играх, поскольку тогда не было зрителей, было труднее. А так, тренер готовит к соревнованиям, психологически поддерживает. Пытаешься с этим справиться».


«В принципе, открылось второе дыхание. Буду еще на перекладине выступать, попробуем показать и там хороший результат. Доволен (выступлением в многоборье – прим.). И я, и тренеры вроде довольны. Немного плохо делал брусья и не выполнил полностью базу на коне. Поэтому мог получше, но уж как есть. Наверное, потому что начал немного переживать, и поэтому не получилось».


Напомним, в квалификации Ковтун показал пятый результат (83,565). В финале Илья сумел превзойти этот показатель и стал третьим, уступив только представителю Китая Чжан Бохэну и японцу Даики Хасимото.
Источник: suspilne.media Владимир Кириченко
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Илья Ковтун сборная Украины (спортивная гимнастика)

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