Верняев – о бронзе Ковтуна: «Эти люди работают, а другие только пи..ят?»
Ковтун прокомментировал свою первую медаль чемпионата мира
18-летний гимнаст завоевал бронзу в индивидуальном многоборье
18:22
18-летний украинский гимнаст Илья Ковтун в Instagram отреагировал на завоевание бронзовой медали чемпионата мира по спортивной гимнастике в индивидуальном многоборье:
«Мой первый чемпионат мира и сразу бронза в многоборье.
Спасибо всем, кто поддерживал меня и моему тренеру – Ирине Надюк».
Ранее Ковтуна поздравил олимпийский чемпион Олег Верняев.
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