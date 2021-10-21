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Ковтун и Чепурный квалифицировались в финал чемпионата мира
Турнир проходит в Японии
13:44
Фото: Getty Images
В Китакюсю, Япония, проходит чемпионат мира по спортивной гимнастике.
По итогам квалификационных соревнований в финал турнира вышли 18-летний Илья Ковтун и 19-летний Назар Чепурный.
Ковтун выступит в финалах многоборья и перекладины. Чепурный – опорном прыжке.
Финалы пройдут 22 и 24 октября.
Напомним, на Олимпийских играх-2020 в Токио Ковтун занял 11-е место. Недавно молодой гимнаст дал большое интервью XSPORT.
Чепурный Олимпиаду в Японии пропустил.
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