После провала в Токио на ОИ-2024 в Париже у Украины будет новая команда по гимнастике

В Министерстве молодежи и спорта хотят обговорить с Федерацией этот вопрос





Вадим Гутцайт / Фото: sport.gov.ua Министр по делам молодежи и спорта Вадим Гутцайт в эфире Студии Олимпийские игры на UA: Перший рассказал об изменениях в сборной по спортивной гимнастике после того, как в Токио-2020 она впервые в истории Украины не завоевала ни одной олимпийской медали.

«Соберемся вместе, посмотрим кто будет в спортивной гимнастике, какие тренеры будут дальше работать, с какими спортсменами двигаться дальше. Надо понимать, что Олимпийские игры – это, так принято, соревнования для молодых. Когда спортсмен приезжает на первую-вторую Олимпиаду, то он ничего не теряет. А не как Харлан – олимпийские медали, медали чемпионатов мира, Европы. Она теряет, она еще больше хочет, а когда молодой спортсмен приезжает, его ничто не сдерживает, ему хочется побеждать. Я помню себя на Олимпиаде в Барселоне-1992, у меня были глаза тигра, я ехал побеждать и победил в командных соревнованиях. В спортивной гимнастике есть чем заняться нам, специалистам, мы будем работать, чтобы делать новую команду на Париж-2024» Напомним, ранее Гутцайт заявил, что результат Украины на ОИ-2020 был хорошим.

Карен Агабекян