Верняев – о бронзе Ковтуна: «Эти люди работают, а другие только пи..ят?»
Обидчик Верняева на Играх в Рио-2016 завершил спортивную карьеру
Титулованный японец является участником четырех Олимпиад
09:21
Кохэи Утимура / Фото - FacebookТрехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Кохэи Утимура принял решение завершить профессиональную карьеру.
33-летний японец объявил об уходе из спорта, не назвав причины своего решения. Об этом сообщает Japan Times.
Отметим, что Утимура является участником четырех Олимпиадах, где завоевал семь медалей (3 золота и 4 серебра). Также в его активе 10 золотых медалей чемпионатов мира и 21 награда планетарных форумов всего (10-6-5).
В домашней Олимпиаде в Токио Утимура квалифицировался лишь на упражнения на перекладине, но не смог выйти в финал соревнований.
Напомним, на Играх в Рио-2016 Утимура в финале многоборья оставил позади украинского гимнаста Олега Верняева, став чемпионом Олимпиады.
А тем временем в честь украинского гимнаста Ильи Ковтуна был назван элемент на параллельных брусьях.