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Обидчик Верняева на Играх в Рио-2016 завершил спортивную карьеру

Титулованный японец является участником четырех Олимпиад
Спортивная гимнастика
09:21
Обидчик Верняева на Играх в Рио-2016 завершил спортивную карьеру
Кохэи Утимура / Фото - Facebook
Трехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Кохэи Утимура принял решение завершить профессиональную карьеру.

33-летний японец объявил об уходе из спорта, не назвав причины своего решения. Об этом сообщает Japan Times.

Отметим, что Утимура является участником четырех Олимпиадах, где завоевал семь медалей (3 золота и 4 серебра). Также в его активе 10 золотых медалей чемпионатов мира и 21 награда планетарных форумов всего (10-6-5).

В домашней Олимпиаде в Токио Утимура квалифицировался лишь на упражнения на перекладине, но не смог выйти в финал соревнований.

Напомним, на Играх в Рио-2016 Утимура в финале многоборья оставил позади украинского гимнаста Олега Верняева, став чемпионом Олимпиады.

А тем временем в честь украинского гимнаста Ильи Ковтуна был назван элемент на параллельных брусьях.
Владимир Кириченко
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